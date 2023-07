Jak KOWR idzie restrukturyzacja upadłych firm?

Jak wiemy, z dniem 1 lipca 2023 roku zaczęła obowiązywać ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, której celem jest utworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku upadłości podmiotu skupującego produkty rolne. Funduszem będzie zarządzał KOWR.

Wiemy też, że zgodnie z założeniami ustawy, wpłaty na FOR dokonywane będą przede wszystkim przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Oczywiście łatwo jest się domyślić, na kogo zostaną przerzucone ostatecznie te zobowiązania.

Ale, dochodami Funduszu mają być też np. środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Jaka była do tej pory skuteczność KOWR w odzyskiwaniu należności, świadczy m.in. poniższy materiał:

Ale może to tylko nasze redakcyjne czarnowidztwo?

Trzeba tu bowiem przypomnieć, że przecież całkiem niedawno KOWR powołał do życia Rolno-Spożywczą Spółkę Inwestycyjną, która ma być remedium na upadłe rolno-spożywcze firmy.

- Spółka została utworzona przez KOWR w dniu 14.10.2022 r. pod firmą „Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna” Sp. z o.o., z kapitałem zakładowym w wysokości 200 mln zł. Będzie ona miała możliwości inwestowania, poprzez przejmowanie i restrukturyzowanie upadających na rynku rolno spożywczym zakładów. W założeniu ma być to aktywny podmiot, który poprzez swoją działalność zajmie się stabilizacją rynków rolnych. Jak każda spółka prawa handlowego powołana jest w celu realizowania przyjętej przez założycieli strategii oraz generowania zysku. Do czasu uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, spółka jest spółką w organizacji - tak na pytanie o to, czym się będzie konkretnie zajmować nowa spółka KOWR odpowiedziała redakcji farmer.pl w pierwszych dniach grudnia 2022 r. Karolina Gaweł, ówczesny rzecznik prasowy KOWR.