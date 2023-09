Wielu właścicieli nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne pozostaje biernych w toku całego postępowania. Postawa taka ma podłoże w przekonaniu o braku wpływu na wysokość odszkodowania. Rolnicy zakładają, że funkcjonują jakieś ogólne stawki za metr kwadratowy gruntu w skali regionu lub nawet całego kraju. Nic bardziej mylnego.

Wycena nieruchomości

W procesie wywłaszczenia nie istnieje nic takiego jak wyceny odgórnie ustalone. Po pierwsze: każda nieruchomość powinna być wyceniana indywidualnie. Po drugie: dla nieruchomość o przeznaczeniu rolnym lub leśnym zastosowanie ma tzw. zasada korzyści, która może zmienić wartość nieruchomości w sposób radykalny i nieintuicyjny. Po trzecie: zarówno organy prowadzące postępowanie, jak i rzeczoznawcy sporządzający operat szacunkowy mogą się mylić na niekorzyść byłego właściciela nieruchomości – fakt, że strona nie interesuje się postępowaniem sprzyja wykonywaniu pracy niskiej jakości.

Operat szacunkowy, jako najważniejszy materiał dowodowy w sprawie

Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala starosta lub wojewoda, po zaciągnięciu opinii uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Katalog dowodów w postępowaniu jest otwarty, w szczególności strona jest uprawniona do złożenia tzw. kontr–operatu, czyli opinii innego uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, świadczącej o innej wartości nieruchomości. Jednak przebieg postępowania zależy od aktywności byłego właściciela nieruchomości. Jeśli ten nie będzie wykazywał inicjatywy, organ będzie zmierzał do szybkiego zakończenia sprawy.

Trzeba również pamiętać, że urząd nie posiada kompetencji do weryfikowania poprawności sporządzenia operatu szacunkowego. Powinien on go ocenić pod kontem kompletności zawartych w nim danych, spójności i logiczności, ale bez wchodzenia w tzw. wiedzę specjalną z zakresu wyceny nieruchomości. To bardzo ważna informacja: nikt nie weryfikuje jakości sporządzonej wyceny. Wszystkim uczestnikom postępowania zależy na szybkim i łatwym zakończeniu sprawy, ale nikomu na tym, aby wysokość odszkodowania była słuszna. Jeśli osoba uprawniona do uzyskania odszkodowania sama nie wykazuje starania, dlaczego mieliby robić to inni?

Większość byłych właścicieli nieruchomości nie ma świadomości, że nawet nie widziała na oczy operatu szacunkowego w swojej sprawie. Intuicyjnie zakłada się, że organ przekazuje takie dokumenty pocztą. Natomiast strona ma prawo do zapoznawania się z materiałem dowodowym: może przeglądać akta sprawy w siedzibie organu lub wnioskować o przekazanie operatu w formie elektronicznej. Jeśli wniosku nie złoży, to organ tylko zawiadomi o wartości nieruchomości lub przekaże wyciąg z operatu. Ważne: cały operat ma kilkadziesiąt stron treści.

Błędy w operacie co do ustalenia stanu faktycznego

Rzeczoznawca majątkowy ustalający wartość wywłaszczonej nieruchomości jest wybierany w drodze przetargu publicznego, w którym decydującym kryterium jest cena. Zwykle w zakresie obsługi jednej inwestycji sporządza on kilkadziesiąt lub nawet kilkaset dokumentów w krótkim czasie. Taki stan rzeczy sprzyja nawet najprostszym błędom. Rzeczoznawcy majątkowi mylą się co do powierzchni nieruchomości, jej przeznaczenia planistycznego, położenia, dostępu do drogi, uzbrojenia, nasadzeń, zasiewów itd. Takie błędy mogą świadczyć o tym, że rzeczoznawca nawet nie dokonał oględzin nieruchomości w terenie.

Któż mógłby lepiej znać fizyczne parametry nieruchomości, niż jej właściciel? Mając przed sobą cały operat szacunkowy powinniśmy być w stanie zweryfikować poprawność opisu nieruchomości i jej cech w ciągu dwóch–trzech godzin. Jeśli zgłosimy takie uwagi w toku postępowania przed pierwszą instancją, rzeczoznawca prawdopodobnie skoryguje popełnione błędy i uda się uniknąć zaniżenia wartości nieruchomości. Jeśli błędy takie wskażemy dopiero w odwołaniu od decyzji ustalającej odszkodowanie, to prawdopodobnie uda się je skorygować, ale postępowanie może się wydłużyć o wiele miesięcy. Jeśli przegapimy termin na odwołanie, to decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się prawomocna.

Weryfikacja wiedzy specjalnej

Rzeczoznawca majątkowy w czasie wyceny korzysta z tzw. wiedzy specjalnej o rynku nieruchomości. W największym skrócie składa się ona z danych o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych na badanym rynku, o cechach nieruchomości wpływających na jej wartość, o kosztach odtworzenia części nieruchomości, co do których nie są znane ceny rynkowe, o dochodach możliwych do uzyskania z nieruchomości danego rodzaju itd. Aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego należy ukończyć studia wyższe, następnie ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, posiadać udokumentowaną praktykę zawodową oraz zdać egzamin państwowy. Takie kompetencje trudno zdobyć w tydzień na własne potrzeby.

Z formalnego punktu widzenia, jedyną instytucją uprawnioną do oceny operatu szacunkowego pod kontem jego zgodności z przepisami prawa, jest organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Takie organizacje świadczą usługi za wynagrodzeniem – koszt jednej opinii często przekracza 10 000 złotych. Czas oczekiwania na realizację wynosi minimum 60 dni. W niektórych przypadkach zlecenie tego rodzaju opinii będzie racjonalne, ale w innych nie znajdzie ona uzasadnienia ekonomicznego.

Poprawność samego wyniku można skonfrontować poprzez zaciągnięcie opinii innego specjalisty. Rzeczoznawca majątkowy nie może oceniać pracy swojego kolegi, ale może wykonać samodzielną wycenę. Jeśli dwa operaty znacznie różnią się wartością, to należy zakładać, że jeden z nich został sporządzony błędnie.

Do pewnego stopnia możliwa będzie również ocena poprawności sporządzonego dowodu przed doświadczonego w danego rodzaju postępowaniach prawnika. Nawet samodzielne próby badania rynku nieruchomości podobnych będą lepszym rozwiązaniem, niż zdanie się na los.

Środki zaangażowane w ocenę poprawności operatu powinny być jednak adekwatne do potencjalnej wysokości odszkodowania. Inne narzędzia warto zaangażować, jeśli wysokość odszkodowania powinna opiewać na miliony złotych, a inne, jeśli na tysiące.

Wykorzystaj swoje prawa!

Ustalenie wysokości odszkodowania opiera się na indywidualnych decyzjach rzeczoznawcy majątkowego i starosty lub wojewody. Stronie postępowania przysługuje prawo weryfikowania ich zgodności z obowiązującym prawem. Prawo, ale nie obowiązek. Jeśli były właściciel nieruchomości nie podejmie aktywności, to nikt nie zapyta go o zgodę na konkretne ustalenia w sprawie.

Mirosław Ochojski

Prokurent Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k. www.inlegis.pl

Przewodniczący Rady Fundacji INLEGIS www.fundacjainlegis.pl