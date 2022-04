Jak odliczyć przydomową fotowoltaikę w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Jeszcze tylko do końca kwietnia br. można dokonać odliczenia podatkowego z zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zakupionej w 2021 r. Foto. Shutterstock

Jeszcze tylko do końca kwietnia br. można dokonać odliczenia podatkowego z zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zakupionej w 2021 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli nie ma możliwości odliczenia pełnej kwoty zakupu i montażu fotowoltaiki w tym roku, to można to zrobić w kolejnych latach podatkowych.

Każdy właściciel i współwłaściciel jednorodzinnego domu może dokonać odliczenia kosztu zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Co najważniejsze, maksymalna kwota odliczenia od podatku fotowoltaiki wynosi 53 tys. zł. Warto dodać, że jeżeli podatnik będący właścicielem instalacji fotowoltaicznej nie może odliczyć pełnego kosztu jej zakupu instalacji w pierwszym roku podatkowym, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53 tys. zł. Każdy właściciel nowej instalacji fotowoltaicznej powinien mieć na uwadze, że wysokość odliczenia od podatku ustala się na podstawie faktur poprzez dodanie kwoty brutto ( włączając VAT). Przy rozliczaniu ważne są daty zakupu lub wycena usługi na fakturach. Inwestor musi pamiętać, aby zakończyć wszystkie prace termomodernizacyjne domu w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł np. pierwszy koszt zakupu. Co ważniejsze w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć także koszty zakupu i montażu dodatkowych źródeł ciepła, które są ekologiczne? Co oprócz fotowotoltaiki można odliczyć z ulgi termomodernizacyjnej? Ulga termomodernizacyjna daje ogromne możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o część kosztów poniesionych nie tylko na fotowoltaikę ale też i termomodernizację domu lub dokupienie ekologicznych źródeł ciepła takich jak pompy ciepła. Ulga termomodernizacyjna zachęca więc nie tylko do zakupu przydomowej fotowoltaiki ale też i wymiany na bardziej energooszczędne okna i drzwi lub lepszego ocieplenia ścian domu. W ramach ulgi możliwe jest odliczanie zakupu i montażu ekologicznych kotłów czy pom ciepła. Odliczanie przydomowej fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej Pojawiła się też opcja odliczenia fotowoltaiki zakupionej w poprzednim roku finansowym od podatku. Poniesione koszty uszczuplają podstawę opodatkowania. Ulgę termomodernizacyjną rozliczymy w formularzu PIT 0, który następnie musimy dołączyć do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L lub też PIT-28j. W deklaracji podatkowej musimy także dopisać kwotę poniesionych wydatków, które załączamy w formularzu PIT-O. Maksymalna kwota odliczenia od podatku wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć na jednego podatnika nie może być większa 53 tys. zł. Oznacza to że w ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy jednocześnie wykonać i odliczyć ocieplenie ścian oraz wymienić i odliczyć piec na bardziej ekologiczny a także zamontować (i odliczyć) fotowoltaikę. Jeżeli łączny koszt wszystkich inwestycji przekroczy 53 tys. zł to nie możemy odliczyć większej kwoty niż 53 tys. zł od podatku w ranach ulgi termomodernizacyjnej. Od podatku można odliczyć tylko koszty inwestycji, które poniósł podatnik. Wszelkie dopłaty z programów jak Mój prąd 3.0 lub Czyste Powietrze należy odjąć od końcowej kwoty. Jeżeli więc podatnik zdecydował się na montaż fotowoltaiki o mocy 6 kWp za ok. 31 tys. zł. Na zakup instalacji fotowoltaicznej została przyznana dopłata z Mój Prąd w wysokości np. 3 tys. zł. Podstawę opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej może obniżyć o 28 tys. zł. Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę, przyniesie poniższe oszczędności w rozliczeniu podatkowym w zależności od progu podatkowego: 4760 zł – dla osób w I progu podatkowym (17%);

5320 zł – dla osób rozliczających się na zasadzie podatku liniowego (19%);

8960 zł – u osób rozliczających się w II progu podatkowym (32%). O czym warto pamiętać gdy korzystasz z ulgi termomodernizacyjnej? Mamy 3 lata na realizację wszystkich inwestycji w ramach ulgi termomodernizacyjnej licząc od tego roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Dlatego więc warto rozłożyć niektóre wydatki oraz prace budowlane w czasie. Przykładowo wykonanie ocieplenia domu oraz stolarki otworowej na bardziej energooszczędną jest czasochłonna i można wykonać np. w pierwszym roku a następnie w kolejnym montaż fotowoltaiki. W ostatnim 3 roku można rozliczyć zakup i montaż pompy ciepła. Pamiętajmy że wszystkie koszty muszą być udokumentowane fakturą wystawioną przez płatnika VAT. Nie skorzystasz z ulgi termomodernizacyjnej gdy koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

