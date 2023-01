Co decyduje o minimalnej odległości budowanej lub rozbudowywanej hali od granicy działki? Foto. Pol-Plan

Określenie minimalnej odległości od granicy działki jaką trzeba zachować przy budowie hali jest uzależniona od postanowień MPZP, rodzaju hali oraz co ważniejsze jej klasyfikacji przeciwpożarowej. Na odległość hali od granicy działki wpływa też planowana i obecna zabudowa (budynki) sąsiednich działek.

Budowa hali wiąże się w pierwszej kolejności z odpowiednim umiejscowieniem takiego obiektu na terenie naszej działki. Nieprawidłowe umiejscowienie i budowa hali w zbyt bliskiej odległości od działki sąsiada może doprowadzić do niepotrzebnych konfliktów.

W przypadku hali tymczasowej, którą można zdemontować i przenieść w inną miejsce pozwoli zminimalizować koszty związane ze spełnieniem przepisów przeciwpożarowych. Jednak jest to hala całoroczna związana z gruntem to nie można jej przenieść. Nieprawidłowo umiejscowiona hala na na działce, czyli zbyt blisko innych sąsiadujących budynków, oznacza złamanie przepisów budowlanych i przeciwpożarowych.

O minimalnych odległościach, jakie należy zachować przy budowie hali od granicy działki, a bardziej prawidłowo od innych budynków ustalone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie minimalne odległości hali rolniczej od granicy działki?

Jak podkreśla Benedykt Bródka, właściciel firmy Pol-Plan, przepisy są w tej kwestii jasne. Należy przede wszystkim uwzględnić bezpieczeństwo pożarowe, wpływ oddziaływania hali na sąsiednie działki. Odległości te wynoszą:

minimalnie 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa że minimalna odległość między 2 budynkami produkcyjno-rolnymi czyli m.in. halami nie może być mniejsza niż 8 m.

Dlatego też przy budowie hali w gospodarstwie rolnym bierzemy pod uwagę minimalną odległość ściany zewnętrznej hali do granicy działki nie może przekroczyć 3 m. Jeżeli jest to ściana ze stolarką okienną i drzwiami ta odległość minimalna może wynieść nie mniej 4 m do granicy działki. Dlaczego?

Ponieważ ustawodawca domyślnie określił że sąsiadujący budynek innego inwestora może być wybudowany w takiej samej odległości od granicy za naszą działką

Warto jednak zwrócić uwagę, że są to minimalne odległości hali od granicy działki, które mogą ulegać zmianie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra. Określane są one podstawie odległości w jakiej znajduje się lub będzie znajdowała nasza hala w stosunku do sąsiadujących budynków o innym przeznaczeniu.

Decydujące jest więc sprawdzenie odległości w jakiej znajdzie się nasza nowo budowana hala w stosunku do innych budynków o różnym przeznaczeniu i obciążeniu ogniowym.

Posłuży nam do tego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W takim planie są określone planowe inwestycje budowlane oraz umiejscowione obecne budynki o różnym przeznaczeniu. To w jakim sąsiedztwie będzie położna twoja hala ma wpływ na jej położenie przy granicy działki.

Co decyduje o minimalnej odległości twojej hali od granicy działki?

Podstawowym dokumentem pozwalającym w pierwszej kolejności określić, w jakiej odległości od granicy działki możemy zbudować halę jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni.

Na jego podstawie dowiemy się nie tylko jakie obiekty możemy budować na naszej działce, ale też określić minimalne odległości naszej (przyszłej) hali od innych budynków położonych w sąsiedztwie jak i w graniach naszej działki.

Aby wyznaczyć prawidłową odległość naszego budynku od granicy działki możemy na podstawie określenia:

odległości między naszą przyszłą halą a innymi sąsiadującymi budynkami;

rodzaju obciążenia ogniowego i typu budynków sąsiadujących jak i naszej przyszłej hali.

Jak widać także rodzaj budowanej hali jak i jej przeznaczenie (magazynowanie materiałów łatwopalnych i wybuchowych) ora obciążenie ogniowe otaczającej nas zabudowy mają także decydujący wpływ na odległość naszego magazynu rolniczego od granicy działki.

Przykładowo, hale, w których składowane są materiały łatwopalne lub zagrożone wybuchem muszą być odsunięte bardzie od innych budynków (w tym naszego) i ostatecznie także od granicy naszej działki.

Ściana zewnętrzna takiej hali musi się znaleźć w minimalnej odległości wynoszącej co najmniej 20 m od budynku sąsiadującego . I nie ma tu znaczenie czy taki budynek będzie budowany na granicy działki czy też nie. W tym wypadku istotna jest odległość między budynkami, która nie może być mniejsza niż 20 m.

Budując też halę o dużym obciążeniu ogniowym (PM) wynoszącym powyżej 4000 MJ/m2 konieczne będzie też odsunięcie jej od zewnętrznej ściany budynku sąsiadującego aż o 20 m (niezależnie czy przebiega między tymi budynkami granica rozdzielająca działki).

W przypadku gdy sąsiadujący budynek lub nasza budowana hala jest zaprojektowana na obciążenia ogniowe (PM) 1000-4000 MJ/m2 ta odległość minimalna wynosi już 15 m zgodnie z rozporządzeniem Ministra.

A na jakie obciążenia są prostowane hale magazynowe, rolnicze? Otóż ich obciążenie ogniowe jest zazwyczaj niższe niż 1000 MJ/m2 to oznacza odległość minimalną wynoszącą 8 m od innych budynków o przeznaczeniu produkcyjno-rolnym.

To jak określić tą odległość przyszłej hali od granicy działki?

Jak opisaliśmy, minimalna odległość projektowane hali produkcjo-rolnej o obciążeniu ogniowym poniżej 1000 MJ/m2 zazwyczaj wynosi::

Wybieramy wstępnie powyższe minimalne odległości (3 m lub 4 m) jeżeli nie ma (w planach inwestycji) na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) innych budynków produkcyjnych lub magazynowych.

Jednak jeżeli w granicy działki znajduje się budynek o obciążeniu ogniowym między 1000-4000 MJ/m2 odległość między naszą projektowaną halą rolniczą a tym budynkiem musi wynieść przynajmniej 15 m.

Jeżeli nasza hala produkcyjno-rolna (o obciążeniu poniżej 1000 MJ/m2) jest budowana w pobliżu budynku o obciążeniu ogniowym powyżej 4000 MJ/m2 lub w którym składowane są materiały łatwopalne lub wybuchowe ta minimalna odległość zwiększa się między budynkami do 20 m.

Nie ma tu już znaczenia czy między tymi budynkami przebiega granica działek czy nie odległość między nimi musi być zachowana zgodnie z przepisami prawa.

W celu sprawdzenia jakie budynki znajdują się w sąsiedztwie naszej przyszłej hali trzeba przeanalizować dokładnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Na jego podstawie określamy minimalne odległości pomiędzy naszą halą innymi budynkami znajdującymi się w okolicy i nie ma znaczenia tu granica działki.

Decyduje tu zaś obciążenie ogniowe analizowanych obiektów budowalnych oraz naszej hali oraz przeznaczenie (czy składowane będą materiały łatwopalne lub wybuchowe) czyli przepisy przepisy przeciwpożarowe.