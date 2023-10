Z bezczynnością organu administracji mamy do czynienia, gdy nie załatwia on sprawy w ustawowym terminie, natomiast przewlekłość postępowania zachodzi, gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. W praktyce rozróżnienie tych dwóch form opieszałości organu może nastręczać trudności. Często też zdarza się, że w konkretnym postępowaniu działania organu noszą znamiona zarówno bezczynności jak i przewlekłości.

Terminy załatwiania spraw oraz obowiązki informacyjne organu

Terminy załatwiania spraw administracyjnych uregulowane zostały w kodeksie postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że przepisy szczególne mogą regulować je odmiennie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie pod drogi. Przepisy tzw. specustawy drogowej, stanowią bowiem, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jednak jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję o odszkodowaniu wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji tego rygoru. Dodatkowo, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, rozpatrzenie odwołania od takiej decyzji powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej powinien powiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W praktyce, wskazane wyżej terminy dochowywane są sporadycznie. Organy często nie informują również, że postępowanie o ustalenie odszkodowania zostanie przedłużone. Coraz częściej mają też miejsce przypadki, że organy wprawdzie wskazują, że nie rozpatrzą sprawy w terminie, ale przedłużają termin jej załatwienia od razu o kolejnych parę miesięcy. Nie ma to żadnego oparcia w obowiązujących przepisach. Uzasadniając takie działanie, organy administracji zasłaniają się najczęściej dużą ilością spraw, ich gradacją, brakiem odpowiednich zasobów kadrowych lub oczekiwaniem na sporządzenie operatu szacunkowego w sprawie.

Ponaglenie organu

Z punktu widzenia strony postępowania, nie ma znaczenia dlaczego organ pozostaje bezczynny lub działa przewlekle. Sam fakt niezałatwienia sprawy w terminie lub też nieefektywne działanie organu, uprawnia więc stronę do podjęcia obrony swoich praw.

Pierwszym etapem jest złożenie ponaglenia na działanie organu. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a jeśli organu wyższego stopnia nie ma, to wprost do organu, którego działanie skarżymy. Jeżeli chodzi o samą formę ponaglenia, to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują żadnych szczególnych wymagań, poza wskazaniem, że powinno posiadać uzasadnienie. W ponagleniu warto jednak zawrzeć wniosek o:

- stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (ewentualnie z rażącym naruszeniem prawa) – w przypadku gdy ponaglenie wnosimy do organu wyższego stopnia,

- zobowiązanie organu rozpatrującego sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone. W przypadku gdy ponaglenie wnosimy do organu prowadzącego postępowanie (z uwagi na brak organu wyższego stopnia) wniosek ten możemy zmodyfikować wnosząc jedynie o załatwienie sprawy w określonym terminie.

- zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Jeżeli ponaglenie organu administracji nie przyniesie spodziewanego rezultatu, stronie przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Co ważne, uprzednie złożenie ponaglenia jest warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia skargi. Poza tym, wniesienie skargi nie jest obwarowane żadnym terminem, jak również nie jest konieczne oczekiwanie na odniesienie się organu do złożonego ponaglenia. Sama forma skargi również nie powinna nastręczać większych trudności. Podobnie jak w przypadku ponaglenia, wnosi się ją w sposób pośredni, tj. do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie skarżymy. W skardze zawrzeć można wnioski analogiczne jak w ponagleniu oraz należycie ją uzasadnić.

Dodatkowo, w przypadku rażących przykładów bezczynności lub przewlekłości, warto rozważyć zawarcie w skardze wniosku o wymierzeniu organowi grzywny lub o zasądzenie na rzecz skarżącego określonej sumy pieniężnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd może wymierzyć opieszałemu organowi grzywnę do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Suma pieniężna zasądzona od organu na rzecz skarżącego wynieść może natomiast maksymalnie połowę tej kwoty. Stanowi ona dla skarżącego dotkniętego działaniem organu rekompensatę za krzywdę moralną spowodowaną bezczynnością postępowania. Nie jest przy tym konieczne poniesienie faktycznej szkody, straty czy też utracenie spodziewanych korzyści.

Wniesienie skargi, w przeciwieństwie do ponaglenia, wiąże się z koniecznością uiszczenia od niej opłaty. Dobrą informacją jest jednak to, że nie jest ona uzależniona od wartości roszczenia, lecz stanowi opłatę stałą, która wynosi jedynie 100,00 zł. Co więcej, opłatę tę, w przypadku uznania skargi za zasadną, organ będzie zobowiązany zwrócić na rzecz strony skarżącej. Jeżeli natomiast skarga zostanie oddalona, to strona skarżąca nie zostanie zobowiązana do zwrotu żadnych dodatkowych kosztów, w tym kosztów zastępstwa przez ewentualnego pełnomocnika profesjonalnego, z którego organ skorzysta.

Trzeba stanowczo podkreślić, że bezczynność i przewlekłość organów jest zjawiskiem, które należy zwalczać. Z uwagi na brak odpowiednich rozwiązań systemowych, strona pozostaje jednak na ten moment zdana wyłącznie na siebie. Podjęcie obrony własnych interesów jest jednak niezwykle ważne, zwłaszcza w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jak wynika z Konstytucji, wywłaszczenie możliwe jest bowiem jedynie za słusznym odszkodowaniem. Odszkodowanie powinno być natomiast słuszne i ustalone w terminie zbliżonym do daty utraty nieruchomości. Obecnie, w przeważającej większości przypadków, ustalenie i wypłata odszkodowania następuje dopiero kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy po wydaniu tzw. decyzji ZRID.

Joanna Nogala

Radca prawny Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. jest doradcą merytorycznym Fundacji INLEGIS