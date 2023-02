Grupa posłów, pod przewodnictwem Piotra Borysa z KO przedłożyła na sejmowej komisji problemy rolników prowadzących tzw. gospodarstwa ułamkowe. Problem dotyczy tzw. Ziem Odzyskanych na terenach poniemieckich. Osiedlając się na tych terenach gospodarze otrzymywali swoje przydziały ziemi, a same budynki gospodarcze były własnością wspólną. Jak podkreślają posłowie sytuacja ta bardzo mocno komplikuje modernizację takich budynków.

Wyobraźmy sobie, że de facto mamy tylko część ułamkową gospodarstwa, ale nie ma tam części wydzielonej. To oznacza, że jeśli chce się wymienić okno czy dach, wszyscy muszą wyrazić zgodę. Dochodzi do bardzo wielu konfliktów, przez co te gospodarstwa ze względu na bezład własnościowy i konflikty, które narastały przez lata, niszczeją. Rozwiązywanie spraw na drodze sądowej trwa zaś latami. Sytuacja nie jest uregulowana od lat 70. Więc część gospodarstw popadła najzwyczajniej w ruinę, a ich właściciele nie mogą temu zaradzić - powiedział Borys.