Jak się dobrze ubezpieczyć i nie przepłacać?

Jednym z powodów, dla którego oszczędzanie stało się ważnym elementem życia większości Polaków jest pandemia. Jak pokazują badania aż 70% gospodarstw domowych bardziej oszczędnie gospodaruje budżetem. Poniżej kilka praktycznych porad, jak się ubezpieczyć nie nadwyrężając domowego budżetu.

Chociaż Polacy stali się bardziej oszczędni w trakcie pandemii, to jednak decyzje o cięciu kosztów powinny być podejmowane rozważnie. Eksperci CUK Ubezpieczenia radzą, aby nie rezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, która zapewnia dodatkowe środki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie jednak należy wybierać rozsądnie – czyli tak, aby oszczędzając nie rezygnować z kompleksowej ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Jak wynika z analiz CUK Ubezpieczenia, klienci multiagencji co roku oszczędzają w ten sposób łącznie 100 mln. zł.

Porównaj oferty ubezpieczeniowe i oszczędzaj

Nie chcąc przepłacać za ubezpieczenie, jednocześnie nie rezygnując z szerokiego zakresu ochrony, poszukiwania polisy należy rozpocząć od porównania dostępnych na rynku ofert.

Różnice w cenie ubezpieczenia np. samochodu (OC + NNW), czy nieruchomości mogą sięgać nawet 700 zł. Aby nie robić tego samemu i mieć gwarancję, że porównaliśmy oferty wszystkich towarzystw warto skorzystać z usług multiagencji.

To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić również czas – porównanie setek ofert 30 towarzystw ubezpieczeniowych zajmuje w CUK Ubezpieczenia tylko minutę.

Jednak cena to nie wszystko. Najważniejszy jest zakres ubezpieczenia. Doświadczony doradca spośród przeanalizowanych ofert wybierze najbardziej kompleksową i dopasowaną do naszych potrzeb, zwracając przy tym uwagę na wszelkie kruczki w OWU.

- Ubezpieczenia to produkty, które wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości rynku. Dlatego przy wyborze oferty tak ważne jest wsparcie doradcy, który nie tylko porówna ceny, ale również zakres świadczeń. Należy pamiętać, że najtaniej nie zawsze oznacza najlepiej. Kluczowa jest równowaga pomiędzy ceną a zakresem świadczeń jakie gwarantuje polisa, aby w momencie, w którym zajdzie potrzeba skorzystania z ubezpieczenia, uniknąć przykrych sytuacji w postaci braków w ochronie – mówi Anna Pawłowska-Kruzińska Dyrektor Marketingu CUK Ubezpieczenia.

Jak korzystać z aktualnych promocji ubezpieczeniowych?

Doświadczony doradca w trakcie jednego spotkania przygotuje kompleksową ofertę ochrony, która zabezpieczy kluczowe obszary życia, jak majątek, zdrowie oraz ubezpieczenie pojazdu.

- Należy pamiętać, że CUK Ubezpieczenia we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi przygotowuje specjalne oferty dostępne tylko w multiagencji. Z okazji 20 - lecia przygotowaliśmy MOC Rabatów, w ramach której klienci mogą skorzystać z promocji czy dodatkowych produktów, oszczędzając i zyskując kompleksową ochronę– dodaje Anna Pawłowska-Kruzińska.

Zapłać za polisę punktami PAYBACK

PAYBACK to popularny program lojalnościowy, w którym zbieramy punkty przy okazji codziennych zakupów. CUK Ubezpieczenia oferuje możliwość zbierania punktów PAYBACK a także ich wykorzystanie na opłacenie ubezpieczennia. Jest to kolejny sposób na oszczędność przy zakupie polisy. Średnio klienci CUK wykorzystują 5000 punktów, co pozwala na obniżenie ceny ubezpieczenia o 50 zł., a maksymalny rabat może wynieść nawet 200 zł.

Te trzy proste sposoby pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze - nawet kilkaset złotych na ubezpieczeniu. Należy pamiętać, że samodzielne porównanie ofert w dostępnych porównywarkach jest wskazówką co do finalnego kosztu polisy. Nie gwarantuje nam to porównania zakresów ofert, a tym samym wybrania dopasowanej do naszych potrzeb ochrony.

