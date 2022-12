Obowiązkowe ubezpieczenia nieruchomości w gospodarstwie rolnym nie obejmują swoim zakresem wielu kosztownych szkód. Może się okazać, że zniszczone nawozy czy sprzęt rolniczy znajdujące się w budynku gospodarczym, przekroczą swoją wartością koszty poniesione na naprawę budynku przy całkowitej szkodzie. Warto więc dwa razy się zastanowić, jak mądrze ubezpieczyć swoje mienie rolne, aby koszty związane z jego zniszczeniem czy kradzieżą nie przerosły możliwości naszego budżetu.

Dwucyfrowa inflacja, rosnące w zawrotnym tempie ceny materiałów budowlanych, paliw, nawozów, środków produkcji i maszyn rolniczych powodują, że rolnicy powinni baczniej przyjrzeć się wartości swojego majątku i zaktualizować ją przed ponownym ubezpieczeniem gospodarstwa rolnego.

Może się okazać, że suma, na którą ubezpieczamy cały majątek w gospodarstwie rolnym, nie będzie wystarczająca, by pokryć koszty szkód wywołanych przez gwałtowne zdarzenia pogodowe czy pożar.

Czy rolnik musi obawiać większych problemów finansowych związanych z występowaniem zmiennych warunków pogodowych?

Jakie szkody najczęściej występują w gospodarstwach rolnych

Zmiany klimatyczne mają niszczący wpływ nie tyko na uprawy, ale też i nieruchomości w gospodarstwach rolnych. Jak wynika z analiz Generali, najwięcej szkód (w tym całkowitych) w ostatnim roku spowodowały gwałtowne zdarzenia pogodowe, a szczególnie dużo było zniszczeń spowodowanych przez huragany.

Często koszty związane z odbudowaniem budynków gospodarczych oraz naprawą maszyn i urządzeń rolnych były tak duże, że przekraczały ich wartość zadeklarowaną przed powstaniem szkody.

– Na początku 2022 roku huragany mocno dały się we znaki naszym klientom. Widzimy również duże zagrożenie, jeśli chodzi o szkody spowodowane pożarami – podkreśla Katarzyna Gnieciak, specjalistka ds. ubezpieczeń w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych Generali T.U. – Szczególnie rolnicy narażeni są na duże straty, które mogą negatywnie wpłynąć na zachowanie ciągłości finansowej w prowadzonym biznesie. Szkody całkowite występują głównie z uwagi na wiek budynków i materiał, z którego są zbudowane.

Jak podkreśla ekspertka z Generali T.U., kwoty odszkodowań niejednokrotnie dochodziły do 200 tys. zł za budynek, nie licząc mienia, które było w nim magazynowane. Rekompensaty na podobnym poziomie Generali wypłacało klientom, których spotkały szkody pożarowe. Wzrost odszkodowań w obszarze ubezpieczeń majątkowych potwierdza również wiceprezes zarządu PIU.

Wzrost odszkodowań i świadczeń w pierwszym półroczu 2022 roku wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. – W porównaniu z ubiegłym rokiem zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2022 r. prawie 1,3 mld zł, aż o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zaniżone sumy ubezpieczeń rolnych nie pokryją wszystkich szkód

W związku z rosnącymi kosztami usuwania szkód, rolnicy powinni urealniać sumy ubezpieczenia budynków gospodarczych, gdy wznawiają polisy.

Bardzo często wartości majątku rolnego podane kilka lat temu, dzisiaj są już nieadekwatne ze względu na dwucyfrową inflację oraz wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny.

Zaniżenie wartości ubezpieczonych budynków powoduje, że wypłacone odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie powstałych szkód w gospodarstwie rolnym.

W praktyce oznacza to, że rolnik będzie musiał sięgnąć po dodatkowe środki finansowe z już i tak napiętego budżetu, aby przeprowadzić do końca kosztowne naprawy budynków gospodarczych.

– W aktualnym sezonie ubezpieczeń rolnych zachęcamy klientów do urealnienia i podwyższenia sum ubezpieczenia budynków i mienia, których w ostatnim czasie wartość znacząco wzrosła. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku polis wznawianych, gdzie przez wiele lat klienci nie aktualizowali wartości swojego mienia – podkreśla Katarzyna Gnieciak, ekspertka z Generali Agro. – Sumy ubezpieczenia podane kilka lat temu w polisie nie mają odwzorowania w aktualnej wartości tego, co rolnik posiada w gospodarstwie. Dzięki podwyższeniu sum ubezpieczenia klient może liczyć na odszkodowanie, które w pełni pokryje wszystkie straty po szkodzie, i nie będzie musiał obawiać się dodatkowych kosztów – dodaje ekspertka Generali.

Naprawa uszkodzonych budynków gospodarczych to jedno, a co z nawozami lub maszynami rolniczymi, które znajdują się w środku obiektów? Zniszczenia mienia ruchomego nie będą pokryte z obowiązkowych polis na ubezpieczenie budynków gospodarczych. Dlaczego?

Ponieważ nie ma tego w zakresie ubezpieczenia. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków nie obejmuje ruchomości znajdujących się w budynku, czyli na przykład nawozów, maszyn, magazynowanych płodów rolnych.

Szkody mienia bardziej kosztowne niż naprawa budynków rolnych

Rolnicy muszą mierzyć się z niemal 4-krotnym wzrostem cen nawozów rolnych w 2022 roku. Nawozy, których zakup kosztował rolnika ok. 900-1500 zł za tonę, teraz osiągają zawrotne ceny, sięgające nawet 6,5 tys. zł za tonę. Nie wspominając już o maszynach rolniczych, których wartość to często setki tysięcy złotych.

Wszystkie sprzęty i środki do produkcji i ochrony upraw składowane są właśnie w budynkach gospodarczych. Jeżeli rolnik zgłasza całkowitą szkodę takich budynków, to tym bardziej pewne jest, że to, co znajdowało się w środku, także uległo przynajmniej częściowemu zniszczeniu.

– Co ciekawe, w większych gospodarstwach rolnych mienie magazynowane w budynkach może mieć większą wartość niż same mury i dach budynku. W obecnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji, która wynosi teraz około 18%, ceny nawozów, sprzętów rolniczych czy ziemiopłodów są nieraz dwukrotnie wyższe niż w latach ubiegłych. W przypadku wystąpienia szkód huraganowych, mienie magazynowane w budynku również nie nadaje się do wykorzystania – zauważa Katarzyna Gnieciak, ekspertka Generali Agro.

Ubezpieczenie budynków rolniczych jest obowiązkowe, jednak pamiętajmy, że zakres tego ubezpieczenia chroni rolnika tylko w ramach kilku podstawowych ryzyk, jak ogień, deszcz nawalny czy grad.

– W Generali Agro jesteśmy elastyczni i to klient sam decyduje, w jakim zakresie chce ubezpieczyć swoje budynki i mienie. Wariant all risks, czyli od wszystkich ryzyk, oferujemy dla każdego rodzaju budynków, również tych produkcyjnych czy inwentarskich. Także każdy rodzaj mienia może być ubezpieczony w wariancie od wszystkich ryzyk. Daje to klientowi większy spokój w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń – podkreśla Katarzyna Gnieciak.

Sięgnij po ubezpieczenia z możliwością opłacalnego rozszerzenia

Rolnik, oprócz szerokiego zakresu od wszystkich ryzyk, może skorzystać również ze specjalnych klauzul dodatkowych w ramach produktu Generali Gospodarstwo Rolne. Rozszerzenie ubezpieczenia to gwarancja dodatkowej wypłaty w razie powstania szkody.

– Mowa tutaj o ubezpieczeniu sprzętu od awarii, ziemiopłodów od rozmrożenia i zepsucia, co w obliczu zagrożenia wprowadzenia przerw w dostawach energii elektrycznej może okazać się bardzo przydatną ochroną. Również ubezpieczenie paliw napędowych, których wartość w ostatnim czasie bardzo wzrosła, czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Rolnicy coraz chętniej stawiają na OZE, aby zaoszczędzić na kosztach energii w gospodarstwie. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o wariant dobrowolny czy skorzystanie z klauzul, pozwalają na kompleksowe zabezpieczenie biznesu przed nieprzewidzianymi szkodami, a w konsekwencji i wyższymi wydatkami – podkreśla Katarzyna Gnieciak, ekspertka Generali Agro.

Ubezpieczaj więcej za mniej w gospodarstwie rolnym

Wydatki w gospodarstwach rolnych przyprawiają ich właścicieli o zawrót głowy. Rosnące ceny nawozów, prądu, paliwa przy niestabilnym cenowo rynku produktów rolnych ogromnie nadwyrężyły budżety w 2022 roku. Generali Agro, wychodząc naprzeciw tym wszystkim problemom, przygotowało zniżki, pod warunkiem, że w ramach umowy Generali Gospodarstwo Rolne ubezpieczone będą dodatkowo np. sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, NNW dla rolnika czy zwierzęta.

– Aby zachęcić naszych klientów do skorzystania z pełnej ochrony, oferujemy zniżkę za kompleksowość. Rabat może wynieść nawet 10% i jest udzielany wtedy, gdy wraz z ubezpieczeniem budynków, rolnik ubezpieczy mienie wykorzystywane w gospodarstwie – dodaje Katarzyna Gnieciak.

Wysokość zniżki zależy od tego, jak duży udział w składce ubezpieczeniowej stanowią ubezpieczenia dobrowolne.

To nie koniec możliwości obniżania kosztów związanych z ubezpieczaniem gospodarstwa rolnego w Generali.