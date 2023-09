Brak czasu, natłok obowiązków i zawiłość szybko zmieniających się przepisów coraz częściej skłaniają rolników, by korzystać z pomocy pełnomocników, którzy zastąpią ich w wielu sprawach urzędowych. Poniżej przybliżamy praktyczne kwestie związane z udzieleniem pełnomocnictwa, jak również jego odwołaniem.

Udzielenie pełnomocnictwa innej osobie do działania w imieniu mocodawcy, w oznaczonym w pełnomocnictwie zakresie, następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej. Czynność ta upoważnia ustanowionego pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy i ze skutkiem dla niego, a umocowanie trwa co do zasady tak długo, jak długo pełnomocnictwo nie zostanie odwołane albo nie wygaśnie.

Rodzaje pełnomocnictwa

Mamy trzy podstawowe rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, rodzajowe oraz do poszczególnej czynności prawnej. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Przy tym pojęcie zwykłego zarządu nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym – dlatego kwestia, czy konkretna czynność przekracza zwykły zarząd czy nie, zależy od oceny konkretnej sytuacji.

Z kolei pełnomocnictwo rodzajowe odnosi się do danego rodzaju czynności prawnych, a więc czynności prawnych zakwalifikowanych do tej samej kategorii, np. umocowanie do zawierania umów dzierżawy czy sprzedaży. Tego rodzaju pełnomocnictwo powinno umocowywać do więcej niż jednej czynności tego samego rodzaju (...).