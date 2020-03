Jak zabezpieczyć i przygotować pojemniki po przepracowanych olejach i smarach

Podpowiadamy wraz z ekspertem, jak przygotować i zabezpieczyć do odbioru pojemniki po przepracowanych olejach i smarach w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej u ustawą o odpadach wraz z szeregiem aktów wykonawczych (rozporządzenia) to na wytwórcy spoczywa obowiązek i koszty związane z gospodarowaniem odpadami.

Niezależnie czy są to opakowania po środkach ochrony roślin czy po użytych olejach i smarach. To wytwórca w naszym wypadku rolnik ponosi koszty związane z ich zagospodarowaniem czyli utylizacją i recyclingiem. Jak określa art 22. powyższej ustawy:

"Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach".

Ustawa ta precyzuje też czynności związane z utylizacją przepracowanych olejów i smarów używanych także w gospodarstwie rolnym.

- Oleje odpadowe wg wyżej wymienionej ustawy to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne i takie odpady są wytwarzane w gospodarstwach rolnych w związku z eksploatacją maszyn. Oleje odpadowe w pierwszej kolejności powinny być poddane regeneracji, a jeżeli właściwości chemiczne na to nie pozwalają to odzyskowi a na samym końcu unieszkodliwieniu - podkreśla Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler.

Jednak, jakimi środkami możemy wyczyścić opakowania po olejach lub zapobiec wyciekom i rozlewom powstałym przy wymianie oleju lub podczas awarii maszyn rolniczych?

Specjalne sorbenty do usuwania olejów i smarów

Należy wrócić uwagę, że utylizacja płynnych olejów i smarów jest trudna. Aby przygotować opakowanie po zużytym olejach i smarach, czy też jeżeli chcemy ograniczyć rozmiar ich wycieku lub po prostu usunąć ich pozostałości z różnych powierzchni najlepiej użyć do tego specjalnych substancji czyszczących. Szczególnie przy dużych wyciekach i czyszczeniu dużej liczby pojemników po olejach sprawdzają się do tego różnego rodzaju sorbenty, czyli ciała stałe o różnej zdolności wchłaniania.

Sorbenty mineralne to po prostu rozdrobione i wysuszone minerały, które mają ograniczoną chłonność. Do bardziej efektywnych sorbentów mineralnych możemy zaliczyć sorbenty kalcynowane oferowane w formie granulatów. Ich chłonność wynosi ok. 120% i nie zwiększają swojej objętości, co ma istotne znaczenie dla kosztów transportu.

Ostatnią grupą sorbentów mineralnych są perlity, czyli bardzo lekkie sorbety o chłonności sięgającej nawet 250%. Przy zastosowaniu nie zmieniają swojej objętości i ciężaru, dlatego stosuje się je głownie w pomieszczeniach zamkniętych. Ze względu na niewielki ciężar nie sprawdzą się przy utylizacji olejów i smarów na przestrzeniach otwartych, gdyż po prostu mogą być rozwiane przez wiatr.

Specjalistyczne sorbenty syntetyczne wykonane są z różnego rodzaju polimerów. Ze wszystkich sorbentów wyróżniają je najlepsze właściwości chłonne, które sięgają nawet 1400% wchłanialności. Wyróżniają się także niską wagą i szerokim zakresem stosowania, więc mogą być użyte do utylizacji większości zanieczyszczeń.

Sorbenty mineralne sypkie stosowane do różnych olejów i smarów, można już zakupić w cenie od 60 zł netto za 20 kg. Ceny te rosną w zależności od granulacji. Maty (100 szt.) i poduszki (10 szt.) do usuwania olejów i smarów zakupimy już od 200 zł netto.

Jak widać ich użycie może być kosztowne, dlatego możemy sięgnąć po naturalne sorbenty, dostępne w gospodarstwie rolnym, które praktycznie nic nas nie kosztują.

Naturalne sorbenty w gospodarstwie rolnym

Sorbenty naturalne organiczne to nic innego, jak produkty uboczne, a wyprodukowane podczas np. przerabiania drewna. Mowa tu o rożnego rodzaju sorbentach z trocin, kory, celulozy a nawet i torfu. Co ciekawe wyróżniają się one też dużą chłonnością.

Jednak ich zastosowanie jest ograniczone szczególnie nie stosuje się ich przy usuwaniu różnego rodzaju substancji żrących.

Jak przygotować opakowania po olejach do odbioru?

Sposób postępowania z opakowaniami po olejach odpadowych definiuje między innymi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

- Jeżeli pojemnik jest ubrudzony i przeszkadza to w magazynowaniu odpowiednich odpadów należy go przeczyścić najlepiej sorbentem. Taki odpad po oczyszczaniu (również w pojemniku) oczywiście należy oddać do wyspecjalizowanej firmy jaką jest również Oiler - podkreśla Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler. - Czyszcząc poprzez płukanie również popłuczyny należy przekazać dla wyspecjalizowanej firmy, tak jak w przypadku sorbentów. Oczywiście czyszczenie oraz magazynowanie odpadów nie może zagrażać w żaden sposób środowisku. Pojemniki muszą znajdować się na utwardzonej posadzce w celu zminimalizowania dostania się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu - podsumowuje eksperta z firmy Oiler.