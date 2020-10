Jak zdobyć dodatkowe środki finansowe na wymianę starych okien?

Ostrzejsze wymogi co do izolacyjności cieplnej stolarki, a także nowe zasady dofinansowania wymiany starych okien – to najważniejsze zmiany, które mogą zaciekawić inwestorów budujących i remontujących budynki jednorodzinne. Na które przepisy warto zwrócić uwagę?

Postępujące zanieczyszczenie środowiska – głównie powietrza, a także wysokie i stale rosnące koszty ogrzania domów – to główne problemy związane ze zbliżającym się sezonem grzewczym. Ma je rozwiązać jeszcze większy nacisk na energooszczędność budynków.

A że najwięcej ciepła ucieka z domów przez okna, to zaostrzeniu ulegają m.in. przepisy dotyczące ich izolacyjności. Już od stycznia 2021 roku współczynnik przenikania ciepła dla okien pionowych zostanie obniżony z 1,1 W/m²K do 0,9 W/m²K.

- Oczywiście nie oznacza to, że właściciele domów muszą natychmiast wymieniać wszystkie, niespełniające norm okna. Wymogi te dotyczą nowego budownictwa. Ich spełnienie nie powinno być problematyczne, gdyż obecnie oferowana stolarka mieści się „w parametrach” z nawiązką. Dla przykładu, produkty MS więcej niż Okna gwarantują U w na poziomie znacznie mniejszym niż wymagane 0,9 W/m2K. W zależności od linii i zastosowanych rozwiązań, współczynnik ten dla okien MS może wynosić nawet 0,71 W/m2K – wyjaśnia Ryszard Maczyński, ekspert z firmy MS więcej niż Okna.

Jakie dotacje u ulgi na wymianę starych okien?

Spełnienie nowych norm izolacyjności cieplnej jest za to niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę starej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. A możliwości zdobycia dodatkowych środków na ten cel jest kilka.

Nadal można składać wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”. Tyle że od maja bieżącego roku – na innych zasadach. Dotację na okna możemy uzyskać jeśli:

jednocześnie wymienimy stary piec na ekologiczne źródło ciepła spełniające wymagania programu – wówczas całkowita suma dotacji to maksymalnie 25 tys. zł lub

gdy udowodnimy wcześniejszą wymianę pieca – wówczas dotacja na zmianę stolarki to maksymalnie 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 10 tys. zł.

Drugą opcją umożliwiającą częściowy zwrot poniesionych kosztów jest ulga termomodernizacyjna. Możemy z niej skorzystać nawet gdy otrzymaliśmy dotację z programu „Czyste powietrze”.

Ulga pozwala na odliczenie od dochodu wydatków (do wysokości 53 tys. zł) poniesionych na termomodernizację już wybudowanych budynków jednorodzinnych, ale tylko w kwocie nieobjętej dofinansowaniem.

Lokalne programy gminne pomogą w sfinansowaniu nowych okien

Ale to nie wszystko. Planując termomodernizację i wymianę stolarki warto również sprawdzić programy lokalne – obowiązujące w gminie, w której mieszkamy.

Wiele z miast – np. Kraków, umożliwia swoim mieszkańcom uzyskanie dodatkowych środków na podniesienie energooszczędności budynków. I te programy, w znakomitej większości mogą być łączone z „Czystym powietrzem” i ulgą na termomodernizację.