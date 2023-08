Do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać elektroniczne wnioski do ARiMR na żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich. Foto. Shutterstock

Do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać elektroniczne wnioski do ARiMR na żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich. Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 225 EUR za 1 ha, ale jest jeden haczyk. Sprawdź jaki.

Od 1 do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw do 5 ha realizowanej w ramach płatności bezpośrednich. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich.

Oznacza to, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Stawka płatności dla małych gospodarstw o wielkości do 5 ha UR wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Kto i na jakich zasadach może się ubiegać o dotację 225 EUR od hektara?

Płatność dla małych gospodarstw przysługuje rolnikom:

posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR;

którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Rolnicy mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich. Co oznacza, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o ww. płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego

i wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

Uzupełniająca Płatność Podstawowa ze zwiększoną pulą środków

Od 2023 r. pula środków na realizację Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP) zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami UE – w 2023 r. pula środków zwiększy się o ok. 70 mln EUR, ogółem w latach 2023-2027 zwiększenie to wyniesie ok. 190,4 mln EUR.