Już jest opublikowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wreszcie ustawodawca precyzyjnie określa kto i na jakich zasadach będzie objęty ochroną przed rosnącymi cenami prądu w 2023 r.

Nie jest zaskoczeniem wprowadzenie progów zamrażających ceny prądu dla gospodarstw domowych. Niespodzianką jest to, że rząd zdecydował się podnieść wysokość tych progów na korzyść rolników oraz dużych rodzin (2+3) z kartą dużej rodziny.

Rząd pierwotnie panował wprowadzić dwa progi zamrażające ceny prądu na poziomie 2 tys. kWh/rok dla wszystkich gospodarstw domowych oprócz gospodarstw prowadzących działalność rolną, osób z orzeczeniem niepełnosprawności oraz dużych rodzin (2+3). Dla tych trzech ostatnich grup próg zamrażający miał być podniesiony do 2,6 kWh/rok w 2023 r.

Jednak mamy tu zaskakującą zmianę. Rządzący postanowili wprowadzić wyższe 3 progi zamrażające poniżej których gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

Nie zapominajmy że jest też limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r., który będzie obowiązywał wszystkich oprócz rolników, duże rodziny i rodziny, u których przynajmniej 1 członek rodziny ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Jeżeli między 1 październikiem 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca energii elektrycznej zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. spółka energetyczna ma obowiązek przyznać mu upust w wysokości 10% kosztów zużycia energii elektrycznej z okresu październik 2022 rok - grudzień 2023 rok.