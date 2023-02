Wielkimi krokami zbliża się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. Warto więc wiedzieć, które hektary kwalifikują się do dopłat. Tym bardziej, że szykują się tu pewne zmiany.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za hektary kwalifikowane. Ma ono m.in. stanowić zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów.

To o tyle ważne, że zbliża się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. wg. nowych zasad ustalonych w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027. Warto więc wiedzieć, czy i dlaczego dany obszar kwalifikuje się do dopłat.

Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat?

Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem, za grunty stanowiące kwalifikujący się hektar uważa się:

użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, lub są w przeważającej mierze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. obszary objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi (np. w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych - Wariant Wieloletnie pasy kwietne, w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW 2014–2020) obszary należące do gospodarstwa: – na których występują elementy krajobrazu, podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej – wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane elementy krajobrazy obejmujące: a) nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów – o ile całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m, b) oczka wodne, inne niż oczka wodne stanowiące elementy krajobrazu, podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej, o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², c) zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², d) rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile liczba drzew na hektar, innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk.

Grunty, na których znajdują się elementy krajobrazu, o których mowa w podpunktach b-d, zalicza się do kwalifikującego się hektara pod warunkiem, że można na nich prowadzić działalność rolniczą - zapisano w projektowanym rozporządzeniu.

Dodano, że użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, powinny spełniać warunki uznawania za kwalifikujący się hektar od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do końca roku kalendarzowego lub do dnia zakończenia wykonywania działalności rolniczej, wskazanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, na tych użytkach.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Dlaczego akurat takie elementy krajobrazu?

W uzasadnieniu resort rolnictwa podkreśla, że włączenie do kwalifikującego się hektara zarówno oczek podlegających obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jak i innych oczek o łącznej powierzchni nie większej 100 m2 oznacza, że jako kwalifikujący się hektar mogą być uznane oczka o łącznej powierzchni do 200 m2 pod warunkiem jednak, że powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 100 m2.

Jednocześnie warunków dotyczących rozproszenia drzew oraz ich liczby na hektar nie stosuje się w przypadku systemów rolno-leśnych (systemy rolno-leśne to grunty orne i trwałe użytki zielone spełniające warunki przyznania pomocy w ramach interwencji Zakładanie systemów rolno-leśnych. Warunkami tymi są m.in. liczba drzew na hektar tj. od 150 do 250 drzew).

- Wybór powyższych elementów krajobrazu i uwzględnienie ich w projektowanym rozporządzeniu jest podyktowany funkcją, jaką pełnią w polskim krajobrazie i tym, że tradycyjnie stanowią element użytkowania ziemi w Polsce - zaznaczono w uzasadnieniu.

- Pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, oczka wodne oraz zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają urozmaicenie w krajobrazie pól uprawnych. Często stanowią o bogactwie przyrodniczym regionu, są ostoją wielu gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i zwierząt, często objętych ochroną gatunkową. Nieutwardzone drogi dojazdowe włączone do kwalifikującego się obszaru ze względu na fakt, że są wydzielone w obrębie działek rolnych na potrzeby dojazdu do działki rolnej. Nie są one wydzielone geodezyjnie jako osobne działki ewidencyjne i mogą być uznawane za struktury odpowiadające szerokim miedzom - dodano.

Należy również wskazać - podkreślono w uzasadnieniu - że zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie w rejonach o małej lesistości z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają urozmaicenie w monotonnym krajobrazie pól uprawnych. Często stanowią one o bogactwie przyrodniczym regionu, są ostoją wielu gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i zwierząt, często objętych ochroną gatunkową.

Zdaniem resortu rolnictwa, z uwagi na dotychczasowe doświadczenia ARiMR w zakresie realizacji kontroli kwalifikowalności powierzchni, należy zauważyć, że w Polsce w głównej mierze pojedyncze drzewa znajdują się na łąkach i pastwiskach. Sprzyjając rozwojowi bioróżnorodności nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, gdyż pod koronami drzew prowadzona jest uprawa (stanowią np. miejsce wypasu dla zwierząt).

- Dopuszczenie powierzchni zajmowanej przez drzewa jako kwalifikowanej do płatności będzie sprzyjało poprawie warunków siedliskowych i biocenotycznych oraz odtworzeniu krajobrazu, co będzie miało pozytywny wpływ na produkcję rolną, jak i na rozwój obszarów wiejskich - uważa MRiRW.

Działalność pozarolnicza

Projektowane rozporządzenie uznaje również za kwalifikujące się hektary grunty wykorzystywane okazjonalnie do prowadzenia działalności pozarolniczej – ze względu na prawdopodobieństwo okazjonalnego i tymczasowego wykorzystywania gruntów rolnych do działalności niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał niektórych rodzajów działalności pozarolniczej w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych.

Ale: "użytki rolne gospodarstwa rolnego wykorzystywane także do prowadzenia działalności pozarolniczej mogą być uznawane za kwalifikujące się pod warunkiem, że są w przeważającym zakresie wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Ponadto, zgodnie z intencją prawodawcy unijnego, kwalifikujący się obszar nie będzie zmniejszony: