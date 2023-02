Jeżeli jesteś właściciele nieruchomości, nie prowadzisz działalności gospodarczej związanej z handlem drewnem to nie potrzebujesz urzędowego zezwolenia na wycinkę drzew o określonej grubości w obwodzie zgodnie z art. 83f. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

Oznacza to że beż konieczności zdobycia zezwolenia (które poprzedza zgłoszenie do urzędu) można przeprowadzić wycinkę drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

Co się stanie jeśli jednak dokonasz wycinki niezgodnie z prawem np. wytniesz drzewo, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekroczy powyższe wymiary?

Co gdy dokonasz wycinki drzew o odpowiednim obwodzie a okaże się, że stanowią one zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu? Na tych terenach obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Zgodnie z Art. 88. 1 Ustawy o ochronie przyrody to Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierzają administracyjne kary pieniężne za:

Jak określa artykuł 88 ust. 2 powyższa kara administracyjna j jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Karę należy uiścić w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Termin płatności kar za zniszczenie drzew lub krzewów może być odroczony na okres 5 lat, pod warunkiem że stopień zniszczenia jest tak niski że nie wyklucza zachowania żywotności roślin.

W przypadku uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa odroczenie terminu płatności dotyczy 70% wysokości kary.

Jeżeli jednak urzędnicy stwierdzą, że uszkodzone drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna to będziemy zobowiązani zapłacić karę niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od nas.

Wysokość kary za nielegalną wycinkę drzew ustala się na podstawie opłat ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów z dnia 3 lipca 2017 r. Wysokość opłaty za usunięcie drzew jest uzależniona od gatunku drzewa i jego grubości w obwodzie na wysokości 130 cm.

Zgodnie z art. 89. 1. ustawy o ochronie środowiska, kara administracyjną o wartości dwukrotnej opłaty za legalne usunięcie drzewa, naliczana jest w przypadku:

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody jeżeli celowo zniszczymy drzewo i ustalenie obwodu lub jego gatunku nie będzie możliwe np. z powodu celowego wykarczowania pnia i usunięcie kłody to nadal musimy liczyć się z karą administracyjną. Zgodnie z art. Art. 89. ust. 2 urzędnicy ustalają dane do wyliczenia na podstawie informacji zebranych w toku, powiększając ją o 50%.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było np. gdybyśmy usunęli topolę lub wierzbę o obwodzie mniejszym niż 80 cm, ale np. stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym.

Z kolei, jeżeli nie można ustalić obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa z powodu braku lub uszkodzenia kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej oblicza się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Jak widać ustawa o ochronie przyrody w przepisach uwzględni wiele złożonych sytuacji wskazują różne zasady na podstawie których nalicza się różne wysokości kar za usunięcie drzewa lub wywrotu.

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia

drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Co to jest stan wyższej konieczności? Ze stanem wyżej konieczności mamy wtedy gdy dobro poświęcone przedstawia wartość niewątpliwie niższą od dobra ratowanego np. życia ludzkiego. Jeżeli więc wywrócone drzewo, albo uszkodzone drzewo zagraża życiu ludzi można je wyjątkowo wyciąć bez zgorzenia i nie powinniśmy ponieść kary finansowej z tego tytułu.

Gdy uważamy że mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności spowodowanej przez uszkodzenie drzewa, złomu lub wywrotu warto (o ile to możliwe) w pierwszej kolejności zawiadomić odpowiednie służby np. straż pożarną w celu usunięcia niebezpiecznego drzewa lub wywrotu.

Bardzo trudno ocenić czy sytuacja, w której się znaleźliśmy się jest stanem wyższej konieczności. Pamiętajmy że urzędnik może inaczej interpretować sytuację, co może się skończyć sporem.

Urząd może też umorzyć połowę wymierzonej kary za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia i usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, gdy te osoby nie są w stanie spłacić tej kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny.

Jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Ponadto jeśli otrzymamy karę za wycinkę drzew i nie jesteśmy jej spłacić to możemy ją rozłożyć na raty, które musimy spłacić w ciągu 5 lat. Powyżej okresy 5 lat kary za wycinkę drzew są umarzane.

Jednak musimy złożyć wniosek w urzędzie o rozłożenie kary finansowej na raty w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary.

Co wpływa na wysokość kary za wycinkę lub usunięcie drzewa? To bardzo ważne pytanie, gdyż o wysokości kary za wycinkę lub usunięcie wyłomu decydują:

Zacznijmy od wysokości opłat za legalną wycinkę drzewa, gdyż one właśnie są podstawą do naliczania kar za wycięcie drzewa lub usunięcie wyłomu niezgodnie z prawem.

Opłaty, a właściwie wysokość stawek, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty te są naliczane według stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Przykładowo stawka za 1 cm obwodu np. kasztanowca zwyczajnego o obwodzie do 100 wynosi 12 zł, ale powyżej 101 cm już 15 zł. W przypadku takich gatunków jak cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostał gatunki, oliwnik, jodła koreańska, żywotnik zachodni zapłacimy aż 170 zł za 1 cm (w obwodzie do 100 cm) i 210 zł za 1 cm (obwód powyżej 101 cm). W przypadku pospolitej sosny jest to 25 zł/1 cm (do 100 cm) i 30 zł/1 cm (powyżej 101 cm w obwodzie). Za usunięcie dębu (z wyjątkiem

dębu czerwonego) zapłacimy 55 zł.1cm lub 70 zł/cm.