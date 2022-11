Jakie produkty rolne będą dalej objęte zerową stawką VAT?

Zerowym VAT-em do końca roku 2022 r. będą objęte polepszacze gleby, środki wapnujące i część podłoży do upraw. Foto. Shutterstock

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 0% VAT-em do końca roku 2022 r. będą objęte polepszacze gleby, środki wapnujące i część podłoży do upraw. Preferencyjna stawka VAT miała obowiązywać tylko do końca października br.

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych wydłuża obowiązywanie 0 stawki VAT w stosunku do wybranych produktów rolnych. Resort finansów argumentuje wydłużenie obowiązywania zerowych stawek VAT na niektóre produkty rolne z powodu działania tarczy antyinflacyjnej, którą przedłużono do końca 2022 r. Jakie produkty rolne objęte zerową stawką VAT? Do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się dla: polepszaczy gleby,

środków wapnujących,

biostymulatorów niemikrobiologicznych,

podłoży do upraw,

produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów. Przepisów nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy. Stawka 0% VAT na wybrane produkty rolne do końca roku Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 0% VAT-em weszło w życie 31 października 2022 r. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, z późn. zm.3)) w § 10be w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 października 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.”. Oznacza to, że stawką 0 proc. VAT nadal objęte są więc polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory niemikrobiologiczne, produkty nawozowe mieszane składające się z nawozu i środka wapnującego oraz podłoża do upraw (zerową stawką VAT nie są objęte podłoża mineralne oraz podłoża do upraw grzybów). Preferencyjna stawka na powyższe produkty rolne będzie obowiązywać podobnie jak stosowane 0% stawki VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej na zbliżone produkty krajowe np. środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych.

