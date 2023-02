Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu MRIRW w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym wynikają z potrzeby wdrożenia przepisów w zakresie normy GAEC 9, mówiącej o zakazie przekształcania lub orania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach należących do sieci Natura 2000, zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia 2021/2115.

W dotychczasowym stanie prawnym materia objęta projektem niniejszego rozporządzenia była regulowana przepisami rozporządzenia nr 1307/2013, zgodnie z którym za trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym należało rozumieć trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym, które wymagają ochrony, ze względu na swoje walory i korzyści dla różnorodności biologicznej.

Był to komponent płatności bezpośrednich – płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, zwany „płatnością za zazielenienie”.

Trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym objęte zakazem zaorywania lub przekształcania będą wyznaczane będą po raz kolejny.

Do aktualizacji rozporządzenia pozyskano dane z RDOŚ i Ministerstwa Środowiska dotyczące przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk) dla tych obszarów Natura 2000, dla których w okresie od ostatniej aktualizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczania trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, tj. w okresie od 17 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. zostały opublikowane plany zadań ochronnych albo plany ochrony.

Ponadto do aktualizacji trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym wykorzystano dane z tych opublikowanych planów zadań ochronnych i planów ochrony, które w okresie do 17 czerwca 2017 r. podlegały nowelizacji.

W projekcie rozporządzenia (§ 1 pkt 1) proponuje się, aby trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym zostały wyznaczone na podstawie inwentaryzacji przeprowadzanej przez organ właściwy do wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r .; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2 str. 102, z późn. zm.) – Ministra Środowiska – w ramach opracowywania planów zadań ochronnych na podstawie przepisów art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) albo planów ochrony, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla poszczególnych obszarów Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera m.in.:

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustanawiane mogą być także plany ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części, mające na celu utrzymanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Jednakże, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody plan ochrony ustanowiony

dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego położonego w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.

Jednak MRiRW ma na względzie to że nie dla wszystkich obszarów Natura

2000 zostały sporządzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony, dane te są niepełne, gdyż nie obejmują powierzchni wszystkich obszarów Natura 2000. Z tego względu nie mogą stanowić podstawy do pełnego wyznaczania trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.

W związku z powyższym MRiRW proponuje, aby trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000 (dla których ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony) zostały wyznaczone w oparciu o plany zadań ochronnych albo plany ochrony ustanowione do dnia 30 czerwca 2022 r.

Natomiast na pozostałych obszarach Natura 2000, dla których nie ustanowiono do dnia 30 czerwca 2022 r. planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy, w § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia proponuje się, aby na tych obszarach Natura 2000, trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym wyznaczyć na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących trwałych użytków zielonych

położonych w parkach narodowych, cennych siedlisk przyrodniczych, przygotowanych na podstawie inwentaryzacji przyrodniczych zgromadzonych w zasobach banku inwentaryzacji przyrodniczych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz cennych siedlisk

gatunkowych przygotowane na podstawie inwentaryzacji gatunków zgromadzonych w zasobach banku inwentaryzacji przyrodniczych GDOŚ.

Na podstawie wskazanych wyżej danych oraz uwzględniając informacje o położeniu trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000, w załączniku do projektowanego rozporządzenia zostały wyznaczone trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym, przez wskazanie poszczególnych numerów działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone.

Z załącznika wyłączono działki położone na obszarach Natura 2000, dla których w okresie do 30 czerwca 2022 r. zostały opublikowane plany zadań ochronnych lub plany ochrony.

Obszar Natury 2000, dla którego zostały zatwierdzone plany zadań ochronnych oraz plany ochrony, zgodnie z danymi przekazanymi przez ARiMR, zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2017 z 457 955 ha do 804 674 ha w roku 2022.

W związku z powyższym powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowych, dla których zostały zatwierdzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony również uległa zwiększeniu - z 128 335 ha do 287 742 ha. Natomiast powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym wskazanych w załączniku do projektowanego rozporządzenia zwiększyła się z 80 938 ha w 2018 roku do 107 909 w 2022 roku.