Zgodnie z już podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie można od 27 stycznia 2023 r. składać zgłoszenie online w sprawie wycinki drzew na działce.

Wprowadza ona nowelizacje przepisów w ustawie o ochronie środowiska, które upraszczają procedury związane z składaniem zgłoszenia o wycinkę drzew lub krzewów.

Jak wiadomo zgłoszenie dot. wycinki drzew (zarówno zgłoszenie zamiaru wycięcia, jak uzyskania pozwolenia na wycinkę większych drzew) na działce wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku papierowego oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Jak zapowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wnioski (zgłoszenie zamiaru i wniosek o pozwolenie) o wycinkę drzew zostaną nie tylko ujednolicone, ale będzie można je składać do gminy drogą elektroniczną, online przez Internet. Gminy będą zobowiązane do przyjmowania takich elektronicznych zgłoszeń dot. wycinki drzew od 27 stycznia 2023 r.

Jednak szykuje się o wiele ważniejsza nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody zostanie wprowadzona dzięki ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Warto mieć na uwadze, że cały czas nad nowymi przepisami nowelizującymi Ustawę o Ochronie Przygody trwają prace. Jednak wprowadzą one istotne zmiany i ułatwienia w wycince drzew na działkach prywatnych najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2023 r.

Nowelizacja ma na celu w pierwszej kolejności ograniczenie sytuacji, w których planowane usunięcie drzew, rosnących na prywatnych nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga zgłoszenia do właściwego organu, który może sprzeciwić się ich usunięciu.

Zmiany polegają na zwiększeniu o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie przedmiotowego zgłoszenia.

Powyższe zmiany pozwolą od 2023 r. (po zmianie przepisów) na wycinkę na działce drzew, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm będzie przekraczać:

Nie będziemy musieli składać wniosku o pozwolenie na wycinkę takich drzew, a jedynie będziemy musieli zgłosić tylko zamiar dokonania wycinki do urzędu gminy i to przez Internet

Co więcej projektowana ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych skróci też czas dokonywania oględzin zgłoszonych drzew do wycinki oraz czas na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez gminy.

Jeżeli przepisy wejdą w życie skróceniu do 14 dni (z 21) ulegnie termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także do 7 dni (z 14) termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.