Janusz Wojciechowski do polskich rolników: Nie obawiajcie się słów "Zielony Ład"

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w wystąpieniu inaugurującym Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine przekonywał, że strategia Zielonego Ładu otwiera szanse i niesie korzyści dla polskiego rolnictwa.

Na dzisiejszej inauguracji konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie On Line” mieliśmy okazję porozmawiać z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dyskusja dotyczyła wielkości i kształtu budżetu na WPR w latach 2021-27, zmian w systemie planowania i rozliczeń budżetu oraz realizowania celów WPR, a przede wszystkim skutków forsowanych zmian dla polskiego rolnika.



Janusz Wojciechowski podkreślił, że po raz pierwszy w historii Komisja Europejska zwiększyła w planowanej perspektywie swoje propozycje budżetu dla rolnictwa – z 365 mld euro w 2018r. do 386,5 mld euro w lipcu br. Ostateczny kształt budżetu nie został jeszcze ostatecznie opracowany i zatwierdzony, m.in. wskutek trwającej pandemii. W nowej perspektywie finansowej przewidziano jednak właśnie fundusz naprawczy, który ma rekompensować straty spowodowane w rolnictwie przez epidemię cowid-19. Wszystko wskazuje też na to, że założenia nowe WPR wprowadzane będą z poślizgiem i czeka nas 2-letni okres przejściowy, w którym będzie obowiązywać stara WPR z nowym budżetem, poszerzonym o fundusze z planu naprawczego. I choć nowy budżet oznacza dla naszych rolników niższe płatności bezpośrednie, należy pamiętać również właśnie o funduszu naprawczym oraz funduszu spójności.

Wojciechowski przypomniał jednocześnie, że dopłaty bezpośrednie w założeniach swoich nie były nigdy przeznaczone na rozwijanie gospodarstw, ale na ograniczanie produkcji i rekompensatę strat z tego tytułu. I o tym należy pamiętać analizując i oceniając unijną politykę rolną. Płatności mają zachęcać rolników do zmian i podejmowania dobrowolnie praktyk przyjaznych dla środowiska czy dobrostanu zwierząt.

-Chciałbym zaapelować do naszych rolników: nie bójcie się słów „Zielony Ład”, bo polskie rolnictwo ma ogromne szanse skorzystać na wprowadzanych zmianach, wykorzystać propagowane trendy i oferowane w UE środki – powiedział J. Wojciechowski.

-Musimy postawić na różnorodność i dywersyfikację produkcji – uważa unijny komisarz. -Każdy rolnik działający w jednym kierunku musi mieć świadomość, że prędzej czy później przyjdzie załamanie rynku, kolejny kryzys, który przyniesie niepowetowane straty. Znaczna część polskich gospodarstw nie brała i nie bierze jednak udziału w tym powszechnym na świecie wyścigu na intensyfikację produkcji. Rolnictwo u nas jest wciąz mocno rozrobnione i ma charakter rodzinny. Nowa WPR otwiera przed tymi gospodarstwami szansę. 25 procent gruntów może być w Polsce objęte zarządzaniem ekologicznym a nasze rolnictwo może konkurować jakością produkcji – uważa Wojciechowski.-

-Model produkcji, w którym prosięta sprowadzamy z drugiego końca Europy, paszę kupujemy z Ameryki, a rynku zbytu szukamy w Chinach nie ma już przyszłości – dodaje nasz rozmówca.

Zielony Ład to również ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów. Według Janusza Wojciechowskiego polskie rolnictwo jest do tego świetnie przygotowane, bo poziomy zużycia pestycydów i nawozów przy produkcji rolniczej u nas są znacznie niższe, niż w krajach Europy Zachodniej. Komisarz nie był jednak jeszcze w stanie rozstrzygnąć, czy w przepisach zostaną ustalone limity na poziomie średniej unijnej, czy tez polscy rolnicy zostaną zmuszeni do obniżania i tak już niskich dawek czy ilości zabiegów.