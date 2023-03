Już 3 kwietnia ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich według Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech - niżej wymienionych - interwencji pszczelarskich.

I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie tej pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

a) miodarek,

b) odstojników,

c) dekrystalizatorów,

d) stołów do odsklepiania plastrów,

e) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

f) topiarek do wosku,

g) urządzeń do kremowania miodu,

h) refraktometrów,

i) wózków ręcznych do transportu uli,

j) wialni do pyłku,

k) uli lub ich elementów,

l) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

m) urządzeń do omiatania pszczół,

n) poławiaczy pyłku,

o) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,

p) wag pasiecznych,

q) pakietów ramek ulowych,

r) kamer cyfrowych.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

I. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

II. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

a) związków pszczelarskich;

b) stowarzyszeń pszczelarzy;

c) zrzeszeń pszczelarzy;

d) spółdzielni pszczelarskich;

e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie tej pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

a) produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b) produktów leczniczych do walki z warrozą.

Wnioski o przyznanie tego wsparcia mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

a) związków pszczelarskich;

b) stowarzyszeń pszczelarzy;

c) zrzeszeń pszczelarzy;

d) spółdzielni pszczelarskich;

e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie tej pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

a) matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi

lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b) odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,

w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c) odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wnioski o przyznanie tego rodzaju wsparcia mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

a) związków pszczelarskich;

b) stowarzyszeń pszczelarzy;

c) zrzeszeń pszczelarzy;

d) spółdzielni pszczelarskich;

e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Co ważne, w ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Kiedy można składać wnioski?

Jak informuje ARIMR, wnioski o przyznanie pomocy w ramach wyżej wymienionych interwencji można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

Wnioski te można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Jaka wysokość wsparcia?

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

I.6.2. - „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” - 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);

I.6.3. - „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; - 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);

I.6.5. - „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).