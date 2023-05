Rolnicy, którzy korzystają z aplikacji CA24 Mobile mogą szybko i bezpiecznie wymienić pieniądze w mobilnym kantorze walutowym. Bank Credit Agricole udostępnił nową usługę, która pozwala wykonywać operacje w ramach wszystkich kont walutowych.

Kantor walutowy w aplikacji CA24 Mobile umożliwia wymianę walut siedem dni w tygodniu, przez całą dobę: EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, EUR/GBP oraz GBP/USD. Transakcja wymiany jest bezprowizyjna i bank realizuje ją w czasie rzeczywistym - klient od razu widzi kupioną walutę na swoim rachunku i może jej używać. Posiadacze konta Agricole dla rolników indywidualnych wymienią w nim waluty na wszystkich swoich rachunkach prowadzonych w banku Credit Agricole. Jeśli klient nie ma rachunku walutowego w ramach konta, może samodzielnie go otworzyć również w tej aplikacji.

- Korzystanie z różnych walut staje się nieodzownym elementem prowadzenia działalności rolniczej. Zakup maszyn na rynkach europejskich czy rozwijanie współpracy z podmiotami zagranicznymi zwiększa potrzebę łatwej i szybkiej wymiany walut. Dzięki nowej usłudze rolnicy mogą zdecydowanie oszczędzić czas, gdyż kantor mają zawsze pod rękę - wyjaśnia Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży dla MŚP i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Jak skorzystać z kantoru?

Klienci mogą wejść do kantoru z kilku miejsc w aplikacji CA24 Mobile. Dostaną się do niego z sekcji „Pieniądze”, „Płatności”, z akordeonu na ekranie głównym czy z rachunku walutowego konta . Żeby zrobić transakcję, należy zaakceptować wyświetlany na ekranie aplikacji regulamin usługi kantoru, a następnie wybrać opcję „wymień waluty”. Na tym etapie klient wybiera waluty i podaje kwotę wymiany. Minimalna wartość, jaką można wymienić, to jedna jednostka danej waluty. Czas na zatwierdzenie transakcji po wyświetleniu podsumowania to 15 sekund. Na moment wymiany kurs jest blokowany. Po tym czasie kurs może się zmienić.

Sam kantor, jak cała aplikacja CA24 Mobile, oferuje unikatowe doświadczenie klienta. Ma niespotykany na polskim rynku interfejs użytkownika, dzięki czemu korzystanie z usługi jest intuicyjne i bardzo proste. W aplikacji klient ma także podgląd dotychczasowych transakcji wymiany walut - w oddzielnej historii bądź historii głównej rachunku.

Kantor jest kolejnym krokiem w rozwoju aplikacji CA24 Mobile, którą bank udostępnił klientom w ubiegłym roku. Wkrótce w apce pojawią się kolejne nowości.