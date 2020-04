Kary administracyjne za przemieszczanie i gromadzenie się. Czy grożą też rolnikom?

Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone ograniczenia związane z przemieszczaniem się i gromadzeniem się. Ponadto za złamanie tych przepisów, najnowsza ustawa tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadza szereg kar administracyjnych sięgających od 5 tys. zł do 30 tys. zł. W jakim stopniu dotyczą one rolników?

Rząd zdecydował się od 1 kwietnia br. skorzystać z dodatkowych uprawnień na mocy rozporządzenia art. 46a-46b ustawy ws. chorób zakaźnych oraz dodanych ustawą ws. COVID-19.

Ponadto Rada Ministrów wprowadziła też 31 marca br. rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która od 1 kwietnia do 11 kwietnia br. wprowadza szereg restrykcji związanych z przemieszczaniem się i gromadzeniem się na terenie Polski. Oczywiście utrzymany został ogólny zakaz przemieszczania się i gromadzenia się z Rozporządzenia z 24 marca br. Nowością jest zaostrzenie powyższych przepisów.

Zaostrzenie przepisów

I tak, zgodnie z art. 18 z Rozporządzenia z 31 marca br. wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu od każdego innego pieszego. Rozporządzenie dopuszcza możliwość wspólnego przemieszczania się bliżej dzieci do 13. roku życia i osób wymagających opieki ze względu na stan zdrowia.

Ponadto od 1 do 11 kwietnia 2020 r. dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą opuścić dom wyłącznie pod nadzorem i opieką osoby dorosłej. Co ciekawe, rozporządzenie nie wprowadza limitów określających, ile jedna dorosła osoba może eskortować osób do 18. roku życia.

Rozporządzenie to zabrania też korzystania z „pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni”, w szczególności: „parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż”. Co ciekawe, zakazem nie są objęte lasy.

Ogromnymi zmianami, jakie prowadza Rozporządzenie z 31 marca br. są te dotyczące funkcjonowania sklepów, targowisk i otwartych straganów. Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. w sklepach, na targowiskach i straganach może przebywać wyłącznie po 3 klientów na każdą kasę lub punkt sprzedaży – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów. Ponadto w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia, zaś wszyscy kupujący są zobowiązani nosić jednorazowe rękawiczki.

Od 2 kwietnia 2020 r. wszystkie sklepy, targowiska i stragany mają obowiązek zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki dezynfekcyjne, dezynfekować stanowisko obsługi lub kasowe po każdym kliencie. Ponadto pracodawcy mają obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także utrzymać odległość co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy.

Ponadto do 11 kwietnia br. jest wprowadzony zakaz otwarcia w soboty i niedziele sklepów budowlanych o powierzchni powyżej 2 tys. m2.

Oczywiście obowiązuje nadal zakaz gromadzenia się zgodnie z nowym Rozporządzeniem z 31 marca br. artykuł 14. 1. w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., wedle którego zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.z 2019 r. poz. 631).

Co więcej art. 15 tegoż Rozporządzenia określa że:

"W okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzenia."

A jakie kary przewiduje Ustawodawca za złamanie przepisów w Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii?

Surowe kary administracyjne za złamanie zakazów

Rada Ministrów przedłużyła stan epidemii do 11 kwietnia br. Sejm wprowadził ustawę, a Prezydent RP ją podpisał z dniem 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza surowe kary pieniężne za złamanie przepisów określonych m.in w Rozporządzeniu z 31 marca br.

A te surowe kary nie ograniczają się tylko do osób objętych kwarantanną. Od 1 kwietnia br. wszyscy obywatele objęci zostali tymi karami określonymi w tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Jakie to kary?

W skrócie, za złamanie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5 do 30 tys. zł. Za naruszenie zasad kwarantanny grozi kara pieniężna wynosząca do 30 tys. zł. Zaś za naruszenie zakazu zgromadzeń grozi kara od 10 do 30 tys. zł.

Należy jeszcze podkreślić, że są to kary nakładane w drodze administracyjnej i jak określa Ustawa decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

"Art. 48a. 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9–12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;

2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

3) art. 46 ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;

5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.

2. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

W jakim stopniu kary te dotyczą rolników?

Jak widzimy za naruszenie zasad przemieszczania się oraz gromadzenia się grożą ogromne kary sięgające od 5 tys. zł do nawet 30. tys. W jakim stopniu dotyczą rolników?

Jeżeli chodzi o rolników to najnowsze Rozporządzenie z 31 marca br. utrzymuje wyjątki wprowadzone z Rozporządzenia z dnia 24 marca br. co do ich wykonywanej pracy.

Czyli, rolnikom nie grożą wyżej wymienione kary, jeśli przemieszczają się lub gromadzą w celu wykonywania swoich obowiązków.

Zgodnie z art. 5 tegoż rozporządzenia rolnicy w celu wykonywania swoich obowiązków mogą swobodnie się przemieszczać. Innymi słowy, zakaz dotyczący pozostawania w domu i nieprzemieszczania się nie obowiązuje rolników, którzy wykonują swoje prace w gospodarstwie rolnym i muszą się przemieszczać, choćby po to, aby dokonać niezbędnych zakupów np. nawozów, środków ochrony roślin itd., aby tę prace móc swobodnie kontynuować.

Drugi wyjątek to zaspokajanie niezbędnych potrzeb własnych, jak i tych najbliższych członków rodziny. Chodzi o załatwianie obowiązków związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupem towarów i usług z tym związanych.

Nowe rozporządzenie także zakazuje zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi.

I w tym przypadku nie obowiązują one osób prowadzących działalność rolniczą. Jak czytamy w Rozporządzeniu w art 14:

"Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, (organizowanie zgromadzeń, spotkań i zebrań) nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym".