Komisja Europejska postanowiła wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego do 5 państw "przyfrontowych", a Polska zgodziła się na te warunki, choć przypomnijmy, nasz kraj wnioskował o zakaz importu także paru innych produktów. Nadal będzie się odbywał tranzyt ukraińskich towarów m.in. przez terytorium Polski. Zakaz, o którym mowa, będzie obowiązywał do 5 czerwca br. A co potem?

Tak - to trzeba powiedzieć głośno - polski rząd, który wreszcie, po wielu miesiącach ich ignorowania, zaczął słuchać apeli polskich rolników - odniósł sukces.

Gdyby nie zdecydowany sprzeciw m.in. polskich władz (liderujących grupie tzw. 5 państw "przyfrontowych") wobec bieżącej sytuacji związanej z importem płodów rolnych i żywności z Ukrainy, jaki zakończył się wprowadzeniem embarga na granicy z tym państwem, który to pomysł pochwyciły także inne kraje graniczące z Ukrainą - Komisja Europejska nadal twierdziłaby, że problemu z nadmiernym importem nie ma.

Dzięki tym działaniom, dziś - po dwóch tygodniach intensywnych negocjacji - KE postanowiła wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego do 5 państw "przyfrontowych" czyli Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a Polska zgodziła się na te warunki, choć przypomnijmy, nasz kraj wnioskował o zakaz importu także paru innych produktów.

Nadal będzie się odbywał tranzyt ukraińskich towarów m.in. przez terytorium Polski.

Warunkiem wprowadzenia w życie tej decyzji jest wycofanie się naszego kraju (i pozostałej czwórki) z jednostronnej, podjętej bez zgody Unii decyzji o zakazie importu ukraińskich produktów rolnych.

Do kiedy będzie obowiązywał zakaz?

Zakaz, o którym mowa, będzie obowiązywał do 5 czerwca br. A co potem?

- Myślę, że ten zakaz będzie prawdopodobnie przedłużony do końca roku. 5 czerwca wygasa rozporządzenie, które jest podstawą zastosowanej klauzuli bezpieczeństwa (wprowadzonego dziś zakazu - dop. redakcji). Wtedy, gdy będzie nowe rozporządzenie (o zniesieniu ceł w handlu z Ukrainą - dop. redakcji), a słyszę że jest już zgoda państw członkowskich na to nowe rozporządzenie, więc na pewno będzie przedłużenie tej klauzuli - przyznał na konferencji prasowej Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Jak podał, głównymi odbiorcami ziarna z Ukrainy są Hiszpania, Holandia i Włochy. Redakcja farmer.pl zapytała więc komisarza czy nie obawia się, że produkty, które zostały objęte zakazem importu na teren 5 państw przyfrontowych, nie będą mimo wszystko trafiały tam na zasadzie reeksportu?

- Jest takie ryzyko. Oczywiście, że jest. Ale nie sądzę, żeby ten proceder się opłacał - stwierdził Janusz Wojciechowski.

Co z innymi towarami, które były na liście?

Przedmiotem dyskusji między Komisją Europejską a innymi państwami członkowskimi w kwestii zakazu importu były też (poza wymienioną wyżej piątką) inne produkty, jak miód, owoce i warzywa, mięso drobiowe, jaja, mleko. Co z nimi?

Bruksela przeprowadzi dochodzenie sprawdzające.

- Jest deklaracja Komisji, że te wszystkie pozostałe produkty, poza tymi pięcioma, najbardziej wrażliwymi, będą analizowane i możliwe jest zastosowanie klauzuli bezpieczeństwa, która zawarta jest w rozporządzeniu liberalizującym handel z Ukrainą, a procedura sprawdzania zostanie skrócona z 6 do 3 miesięcy - powiedział komisarz Wojciechowski.

W grę wchodzą m.in. ograniczenia handlowe typu przywrócenie taryf.

Kiedy polscy rolnicy będą mogli skorzystać z dodatkowej kwoty wsparcia z UE?

Przypomnijmy, KE zgodziła się przeznaczyć dodatkowe 100 mln euro z rezerwy kryzysowej (pomoc z tej rezerwy jest uruchamiana już trzeci raz z rzędu) na wsparcie rolników w krajach "przyfrontowych".

Kiedy polscy rolnicy będą mogli skorzystać z tego wsparcia?

- Z tej puli Polska otrzyma 40 mln euro z możliwością podwójnego dofinansowania tej kwoty ze środków krajowych, czyli razem byłoby to 120 mln euro. Myślę, że w najbliższych dniach będą już końcowe decyzje w tej sprawie, a dalsze ich wdrożenie i rozdział to sprawa Polski - poinformował Janusz Wojciechowski.

Czy Janusz Wojciechowski podda się do dymisji?

Na pytanie dziennikarzy, czy komisarz UE ds. rolnictwa nie powinien podać się do dymisji w związku z całą tą kryzysową sytuacją, związaną z importem z Ukrainy, i dlaczego takiego zakazu nie wprowadzono dużo wcześniej, Janusz Wojciechowski stwierdził:

- To jest błędne myślenie. Ten kryzys był nieuchronny, bo to jest skutek wojny. UE nie mogła interweniować prewencyjnie. Działania UE są możliwe wtedy, gdy rzeczywiście zostaną potwierdzone poważne zakłócenia na rynku. Przypominam, że wolny rynek i nieingerowanie w wolny rynek dopóki się da, to główna zasada, którą się kieruje UE. Pierwszy wniosek skierowany przez wicepremiera Henryka Kowalczyka w grudniu 2022 r. potraktowałem bardzo poważnie. Wtedy się zaczęły działania, aby uruchomić rezerwę kryzysową. (...) Uważam, że zareagowałem we wszystkich możliwych instrumentach, które miałem do dyspozycji i które zależały ode mnie i zareagowałem w porę. Dzięki temu polscy rolnicy otrzymali już ponad 5 mld złotych pomocy.

W trakcie konferencji szczegółowo omówił wszystkie dotychczasowe formy pomocy m.in. dla polskich rolników, i dodał:

- Ja się spotkałem z trzema zarzutami. Pierwszy, dlaczego poparłem liberalizację handlu z Ukrainą. Wymagała tego polityczna i gospodarcza racja stanu. Dzięki tej liberalizacji, Polska jest na znakomitej pozycji wyjściowej do przyszłej odbudowy Ukrainy. Druga rzecz - dlaczego nie było kaucji. Kaucje zgodnie z prawem można nałożyć tylko na towary, które są przedmiotem cła, a mieliśmy sytuację ze zbożem, które nie podlegało cłu. (...) I nie było możliwości nałożenia ze strony UE obowiązku konwojowania i nadzoru nad transportami.

Zdaniem komisarza, wniosek z tego co się działo do tej pory w temacie ukraińskiego importu jest taki, że trzeba bardziej uważnie obserwować rynek i reagować na to, co się na nim dzieje. - Przy czym chcę to podkreślić, ochrona granic, kontrola importu jest nadal zadaniem krajów członkowskich - dodał Janusz Wojciechowski.