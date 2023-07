Komisja Europejska zgodziła się na kolejne rządowe programy wspierające polskich rolników z krajowego budżetu. Problem tylko taki, że możemy nie mieć tych pieniędzy w budżecie.

Resort rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie, finansowanych z budżetu krajowego, kolejnych form wsparcia dla rolników, takich jak: materiał siewny, nawozy 2023 r., pszenica i gryka, Locha+

Materiał siewny – budżet 0,210 mld zł

Dopłata do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

Nawozy 2023 r. – budżet 4,7 mld zł

Pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów.

Pszenica i gryka – budżet 2 mld zł

Pomoc dla producenta rolnego, który dokonał sprzedaży pszenicy, gryki i kukurydzy od 15 kwietnia 2023 r. do 15 lipca 2023 r.

„Locha+” – budżet 0,5 mld zł

Pomoc będzie udzielana producentom świń, którzy zgłosili do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

Przypominamy, że nabór wniosków od rolników zainteresowanych m.in. dopłatami do zbóż czy nawozów trwa do 31 lipca br.

Natomiast jeśli chodzi o dopłaty do kwalifikatu to przypominamy - rolnicy, którzy złożyli wnioski o tego typu pomoc w ramach de minimis (tj. między 25 maja a 10 lipca 2023 r.), a chcą skorzystać z nowej oferty wsparcia, muszą wycofać już dostarczone do placówek ARiMR dokumenty.

Poza wszystkim innym, problem jest jeszcze taki, że pieniędzy - na uruchomienie których zgodziła się właśnie KE - możemy wcale nie mieć w budżecie.

Senat zablokował środki dla rolników

Chodzi tu o gorącą kwestię z ostatnich dni.

W trakcie ostatniego posiedzenia Senatu, podczas którego debatowano nad zmianami do ustawy budżetowej na 2023 r. – senatorowie zdecydowali, że środki z rezerwy celowej, z których to pieniędzy rząd planował sfinansować m.in. dopłaty do zbóż czy nawozów, zostaną przesunięte na program 800 plus.

Pisaliśmy o tym tu:

Tak więc rolnicy przegrali z 800 plus, choć póki co, tylko w Senacie. Sejm, w którym większość ma jednak PiS, może tę poprawkę odrzucić. Oby.

Dopłaty ryczałtowe i uproszczenia w ekoschematach

Warto tu przy okazji przypomnieć, że od 1 sierpnia miał ruszyć nabór wniosków od rolników z gospodarstw do 5 ha, zainteresowanych dopłatami ryczałtowymi, oraz od wszystkich innych, którzy chcieliby skorzystać z proponowanych przez resort rolnictwa uproszczeń w ekoschematach.

Oczywiście miał ruszyć, pod warunkiem, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na tego typu rozwiązania.

Dziś mamy 28 lipca 2023. Niestety takiej zgody KE wciąż nie udzieliła.

Czyżby rację miał poseł Zbigniew Ziejewski z Koalicji Polskiej, który 11 lipca w Sejmie podczas debaty nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, o pomyśle dopłat ryczałtowych powiedział: