Na wtorkowej konferencji prasowej redakcja farmer.pl zapytała ministra rolnictwa Roberta Telusa, kiedy możemy spodziewać się zgody KE na zapowiedziane przez rząd dopłaty ryczałtowe i uproszczenia w ekoschematach. Co odpowiedział minister?

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że gospodarstwa do 5 ha będą mogły wybrać w tym roku, czy chcą realizować ekoschematy, czy wolą otrzymać ryczałt 225 euro do ha. Rząd postanowił "dosypać" 190 mln euro z budżetu państwa na dopłaty bezpośrednie dla rolników i wprowadzić uproszczenia w ich wnioskowaniu (uproszczenia w ekoschematach).

Zmiany te - jak zapowiedziano - zostaną wdrożone jeszcze w kampanii 2023 r. po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE.

1 sierpnia coraz bliżej

Na wtorkowej konferencji prasowej redakcja farmer.pl zapytała ministra rolnictwa Roberta Telusa, kiedy możemy spodziewać się zgody KE na zapowiedziane przez rząd dopłaty ryczałtowe dla małych gospodarstw i uproszczenia w ekoschematach, bowiem mamy już drugą połowę lipca, a - przypomnijmy - skorzystanie z ww. zmian miało być możliwe (po złożeniu przez rolnika wniosku o płatności bezpośrednie do 30 czerwca br.) po złożeniu przez rolnika stosownych dokumentów (żądania, wniosku, zmian do wniosku) od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r.

- Oczywiście, jest to ryzyko czasowe. Jestem już po rozmowie z Januszem Wojciechowskim, Komisarzem UE ds. rolnictwa w tej sprawie, uzgadniamy te rzeczy, żebyśmy zdążyli to wprowadzić - poinformował minister Robert Telus.

I dodał:

- Ja wiem, że podniosłem pewną odpowiedzialność. Z jednej strony wyciągnąłem rękę do rolników po raz kolejny, bo wiem, że to jest ważne (ryczałt i uproszczenia - dop. redakcji) żeby to zrobić, a po drugie odpowiedzialność czasowa, że nie wyrobię się. Że nie zdążymy tego zrobić. Wiem że to jest odpowiedzialność moja, ale warto jest pomóc polskiemu rolnikowi i warto zaryzykować i warto na siebie wziąć tę odpowiedzialność i ja tę odpowiedzialność biorę na siebie.

Czemu tak późno?

A dlaczego tak późno zdecydowano się na powyższe zmiany w dopłatach bezpośrednich? - dopytywaliśmy.

- Trudno mi odpowiedzieć. Ja urzęduję dopiero 100 dni w ministerstwie. Przez te 100 dni i tak zrobiono dużo, nawet w tej sprawie - przyznał minister Telus.

25 lipca ostatecznym terminem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

ARiMR przypomina: kto dostarczył wniosek do 30 czerwca, może liczyć na dopłaty za 2023 rok w pełnej wysokości. Rolnicy, którzy jeszcze tego nie zrobili albo chcą wprowadzić zmiany, mają czas do 25 lipca. Za każdy dzień opóźnienia kwota dofinansowania będzie jednak pomniejszana o 1 proc. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.