Od 16 października br. ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Ale wśród tych pieniędzy próżno szukać przedpłat należności za ekoschematy. Dlaczego?

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł.

16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Na razie wypłacono 1,75 mld zł. Z tej kwoty 1,49 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do 370 tys. rolników. Z kolei ponad 263 mln zł trafiło do blisko 240 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW.

Wypłata zaliczek ma się zakończyć 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Co z ekoschematami?

Niestety, wśród wypłacanych przez ARiMR zaliczek próżno szukać przedpłat należności za ekoschematy. Dlaczego?

Bo, jak wszystko na to wskazuje - Agencja - póki co, nie może się doliczyć, konkretnie ile tych pieniędzy za ekoschematy ma wypłacić.

Z jednej strony nie ma się co dziwić. To pierwszy rok funkcjonowania Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, a więc tym samym działań związanych z nową polityką UE zwaną Zielonym Ładem. Ekoschematy od początku ich pojawienia się w przestrzeni publicznej budziły silne emocje, z naciskiem na te o negatywnym wydźwięku. Ich konstrukcja nie jest prosta i oczywista, i nie do końca jest tak, jak nie raz powtarzał Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, że "rolnicy dostaną pieniądze za to, co i tak już robią", bo na przykład nie biegali dotąd dwa razy do roku po polach, by poczynić co piękniejsze zdjęcia rozrzuconego obornika....

Policzenie, ile się rolnikowi należy np. z tytułu podstawowego wsparcia dochodu, czy z tytułu bycia młodym rolnikiem, czy też z tytułu uprawy ziemniaków czy strączkowych - jest stosunkowo proste, ARiMR ma w tym wieloletnią już wprawę. Przy wyliczaniu zupełnie nowej płatności, jaką są ekoschematy - czynników, które trzeba wziąć pod uwagę jest o wiele więcej, jak choćby słynna kwestia ich łączenia.

Zakładamy, że pewnie nie łatwe jest też żonglowanie środkami w ramach nowości, jaką jest mechanizm tzw. ring-fencingu dla działań klimatycznych i rolnośrodowiskowych, w tym ekoschematów w nowej WPR, zwłaszcza, że jak wynika z niedawnej wymiany zdań między komisarzem Wojciechowskim a wiceministrem Krzysztofem Cieciórą - pieniędzy na ekoschematy zabrakło.

Jak pisaliśmy w powyższym artykule, rząd "obciął" ok. 17 mln euro z dopłat do produkcji (do wiadomości niektórych portali żałośnie roszczących sobie prawo do powszechnie dostępnych danych i do nieomylności w opiniach i osądach, redakcja farmer.pl też potrafi dotrzeć do stosownych zapisów w PS dla WPR 2023-2027, porównać je z propozycją resortu rolnictwa oraz dodać jeden do dwóch). Pieniądze te prawdopodobnie zostaną przeznaczone na wypłaty należności za ekoschematy. Tylko kiedy?

System się nie sprawdził?

W kontekście tego pytania, nowego znaczenia nabiera informacja o niespodziewanej zmianie, jaka nastąpiła pod koniec sierpnia br. w przedmiocie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Agencji (rozwiązano umowę z DXC Technology i powierzono świadczenie usług utrzymania i rozwoju SIA wykonawcy Asseco Poland S.A., który realizował te usługi przed zawarciem umowy z DXC Technology Polska sp. z o. o.). Jak wówczas tłumaczono:

- Podstawą rozwiązania umowy było wystąpienie ważnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powodujących realne i istotne ryzyko braku możliwości wypłat na rzecz beneficjentów środków finansowych (dopłat bezpośrednich i obszarowych finansowanych w większości z budżetu Unii Europejskiej) w ramach kampanii 2023, w łącznej kwocie ok. 21 mld zł - podała ARiMR w komunikacie.

Już wtedy także poddawano w wątpliwość, czy nowy (choć stary) zarządzający systemem zdąży tak przygotować algorytmy, że wypłata należnych rolnikom pieniędzy nie będzie zagrożona.

Czy stawki za ekoschematy zadowolą rolników?

Według ostatnich doniesień medialnych, ARiMR ma zacząć wypłacać pieniądze za ekoschematy, nie w formie zaliczek, ale razem z płatnościami końcowymi, tj. od 1 grudnia br.

Póki co - nadal nie opublikowano rozporządzenia, gdzie podano by stawki za ekoschematy w polskiej walucie.

Miejmy nadzieję, że rząd dotrzyma obietnic i rolnicy nie rozczarują się ich wysokością. Może być różnie - w PS WPR 2023 przy każdym z ekoschematów określona została planowana kwota jednostkowa wsparcia. Ale w zależności od tego, jak duże jest zainteresowanie rolników konkretnym ekoschematem, faktyczna stawka może ulec obniżce, jeżeli powierzchnia wnioskowana będzie wyższa niż założono w PS. Stawka wypłaty środków dla rolników może być również wyższa, w granicach stawki maksymalnej, jeśli zainteresowanie ekoschematem będzie niższe niż początkowo zakładano.

Na początku sierpnia wiceminister Krzysztof Ciecióra zapewniał w piśmie do KRIR, że "MRiRW ma na uwadze możliwość przesuwania środków finansowych między poszczególnymi praktykami oraz ekoschematami i będzie dążyło do utrzymania przewidywanych stawek na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do wysokości stawek zaplanowanych w PS WPR".