Kiedy rolnikowi niezbędne jest szkolenie BHP?

Główny Inspektorat Pracy wyjaśnia, czy i w jakim przypadku rolnicy winni odbywać szkolenia BHP.

Wielu rolników odbiera telefony od przedstawicieli firm, którzy oferują szkolenia BHP twierdząc, że są one teraz nieodzowne i obligatoryjne. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Głównego Inspektoratu Pracy i właśnie otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia.

Oto, co w tej kwestii ma do powiedzenia GIP:

„Zgodnie z zapisami art. 2373 Kodeksu pracy szkolenia zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają:

- pracownicy przed dopuszczeniem do pracy a następnie okresowo je ponawiają,

- pracodawcy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków (szkolenie to również jest okresowo powtarzane).

Szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Należy tu nadmienić, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy nie jest obowiązkiem tylko pracodawcy, ale dotyczy także przedsiębiorców. Definicję przedsiębiorcy zawiera Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 Ustawy nie stosuje się do:

- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

- wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

- wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891);

- działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1426, z późn. zm.);

- działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym brak jest jednoznacznych podstaw prawnych, aby rolnika traktować jako przedsiębiorcę.

Wprawdzie art. 304 Kodeksu pracy wprowadza obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, niemniej jednak dotyczy on wyłącznie pracodawców (art. 304 § 1 Kp) oraz przedsiębiorców (art. 304 § 3 Kp) i tym samym nie obejmuje rolników, którzy nie posiadają takiego statusu.

Jednakże w przypadku, gdy rolnicy zatrudniają pracowników lub osoby na innej podstawie niż stosunek pracy nabędą taki status. Wówczas zobligowani są do odpowiedniej realizacji wymagań stawianych przez art. 207 §2 Kodeksu pracy, na mocy którego zobowiązani są chronić zdrowie i życie pracowników lub osoby pracujące, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

- reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

- zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

- uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Reasumując, rolnicy nie posiadający statusu pracodawcy nie są zobowiązani do obycia szkolenia bhp dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami (którego formę określa rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)."

Jak dodaje na koniec główny specjalista GIP Jerzy Wlazło, od lat Państwowa Inspekcja Pracy zachęca rolników indywidualnych do poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy organizując w tym zakresie szereg bezpłatnych szkoleń. Podobne dobrowolne i nieodpłatne szkolenia dla ubezpieczonych rolników prowadzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.