Kodeks rolny jest polskim rolnikom potrzebny bez wątpienia. Ale ta propozycja, jaką przedstawiono, wymaga jeszcze wiele prac i w obecnej formie jest nie do przyjęcia. Może być natomiast doskonałym punktem wyjścia do dalszej dyskusji – uważa dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW, radca prawny, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie zatem kwestie powinny być przede wszystkim „poprawione”, aby Kodeks rzeczywiście polepszył sytuację rolników w naszym kraju?

Farmer.pl: Umawiając się na rozmowę z farmer.pl stwierdził Pan, że Kodeks rolny jest potrzebny bez wątpienia, ale ta propozycja, jaką przedstawiono nie jest – mówiąc oględnie - dobra. Czy mógłby Pan rozwinąć tę tezę?

Dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW: - Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że w Polsce to nie jest pierwsze podejście do uchwalenia Kodeksu rolnego. Takie próby datujemy co najmniej kilkadziesiąt lat wstecz. Polska nie będzie też, w razie czego, jedynym krajem, który w ogóle miałby Kodeks rolny, bo w Europie ma go też chociażby Francja. Uważam, że w Polsce jest potrzebny kodeks rolny, z tego względu, że rolnicy mają obecnie chaos prawny. Chaos zarówno w prawie europejskim, które zmienia się non stop, a diametralnie w każdej perspektywie finansowej, no i w prawie polskim, gdzie większość przepisów prawa – co tu dużo mówić – podyktowana jest polityką i bieżącymi potrzebami rolników. Nie ma jednolitej wizji rozwoju rolnictwa, tylko jest doraźne „gaszenie pożarów” (jak choćby ostatnio, związanego z sytuacją importu zbóż z Ukrainy). W moim przekonaniu Kodeks rolny, który by ugasił taki pożar na długo jest potrzebny. Ten dokument, który został przedstawiony, może gasić tylko niektóre pożary, i to czasem się obawiam, czy nie benzyną. Więc to jest duże wyzwanie, aby w tym chaosie prawnym, który mamy, przedstawiony projekt Kodeksu rolnego nie wywołał jeszcze większego bałaganu.

Chciałbym zaznaczyć, że w mojej opinii, są tam też rozwiązania, które są warte uwagi, jak chociażby rzecznik rolników, kwestie związane z ochroną rolników podczas egzekucji rolniczej czy regulacje związane z pomocą finansową. Ale są też rozwiązania, które dla każdego prawnika, który zajmuje się prawem rolnym są nie do zaakceptowania. Na przykład: kwestie związane z obrotem nieruchomościami rolnymi, gdzie nie jest jasna zupełnie relacja projektu Kodeksu z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur). Ja uważam, że Kodeks w tej formie, który został przedstawiony powinien być dyskutowany, rozwijany, i to nie w ciągu paru miesięcy, tylko w ciągu zdecydowanie dłuższego czasu. Natomiast jeśli jednak ten wszedłby w życie, mielibyśmy duży chaos prawny.

Czyli według Pana, Kodeks w tej formie nie ma szans na wejście w życie jeszcze w tym roku, jak to było i jest zapowiadane?

A.D.: - Jako prawnik mówię nie. Natomiast szanse polityczne powinni oceniać politycy, a nie pierwszy i nie ostatni raz w naszym państwie prawo, które nigdy nie powinno wejść w życie, być może wejdzie.

Uważam, że Polskę powinno być stać na Kodeks rolny z prawdziwego zdarzenia, a nie taki, który ma w pierwotnej wersji cztery strony uzasadnienia i który nie spełnia norm techniki legislacyjnej. Nad tym Kodeksem naprawdę powinni usiąść wspólnie prawnicy, rolnicy, politycy, ekonomiści. Ta cenna inicjatywa powinna być dopracowana.

Czy we Francji kodeks rolny się sprawdza? Może powinniśmy go po prostu przepisać na język polski?

A.D.: - Odnośnie pierwszej części Pani pytania - są podzielone opinie w tym zakresie. Kodeks rolny francuski jest dokumentem bardzo obszernym, liczącym kilkaset stron, tak więc - jak to bywa w takich przypadkach - nie jest tak, że jest super i ma same zalety. Ma również minusy. Część doktryny twierdzi, że jest to wzór Kodeksu rolnego dla całego świata. Ale jak to ze wzorami bywa, przepisy które sprawdzają się we Francji, niekoniecznie muszą sprawdzić się u nas. Obszerność tego Kodeksu powoduje to, że stopień jego skomplikowania nie zawsze przemawia nawet do francuskich rolników. Czy powinniśmy go przepisać i wdrożyć do prawa polskiego? Moja odpowiedź – nie . Polska ma swoje tradycje, dzisiaj rozbite na kilkadziesiąt ustaw. Podręcznik do prawa rolnego dla studentów liczy blisko 800 stron. Polski Kodeks rolny, który został przedstawiony jako projekt, liczy około 40. Poza tym Kodeks rolny francuski, jest dziełem w miarę kompleksowym. Polski projekt Kodeksu jest dziełem wyrywkowym, wycinkowym, czego zresztą sam projektodawca nie kryje, w jego opinii to przedstawienie najważniejszych „zagadnień problematycznych”.

I teraz tak, mnie szczególnie interesuje kwestia gospodarstwa rodzinnego. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego po raz pierwszy wprowadzono w 1997 roku w polskiej Konstytucji. Ale przez 6 lat nie mieliśmy tego pojęcia zdefiniowanego. Uczyniono to w 2003 roku w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, ale tylko na potrzeby polityczne, żeby przekonać rolników do UE. W 2016 roku, kiedy kończył się okres przejściowy w zakresie obrotu nieruchomościami zmieniono ukur, znowu na potrzeby polityczne. Dzisiaj mamy 2023 rok i mamy w projekcie Kodeksu rolnego kolejną definicję gospodarstwa rodzinnego i uważam, że po raz kolejny „spreparowaną” na potrzeby polityczne. My od 1997 roku nie realizujemy postanowień polskiej Konstytucji w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych. Przepisy, które istnieją, w dużej mierze są dzisiaj związane tylko z obrotem nieruchomościami rolnymi. W moim przekonaniu projekt Kodeksu rolnego nie wyjaśnia, w jaki sposób gospodarstwa rodzinne mają być chronione , co gospodarstwem rodzinnym tak naprawdę będzie, bo dwie definicje, czyli ta, która dziś obowiązuje i ta, która jest w projekcie Kodeksu zostaną. Która będzie realizowana?

Kodeks ma być przecież nad wszystkimi innymi ustawami rolnymi

A.D.: - Tak, kodeks przewiduje, że jeżeli jego przepisy będą sprzeczne z jakąś ustawą, Kodeks będzie miał pierwszeństwo. Zdaniem konstytucjonalistów to jest jeden z największych mankamentów proponowanego dokumentu. W hierarchii źródeł prawa mamy: konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Miejsce na Kodeks jest tam, gdzie miejsce dla każdej innej ustawy, które są na równi w tym zakresie. Prawo oczywiście zna różne zasady wykładni prawa, ale nie znam żadnej ustawy, ani żadnego innego kodeksu w tym państwie, który by zakładał wprost, że Kodeks jest wyższy nad jakąkolwiek ustawą. Ale nawet, gdybyśmy poszli tą drogą: wyobraźmy sobie sytuację, że rolnik chce sprzedać ziemię innemu rolnikowi. Teraz pytanie: czy może i w jaki sposób? Bo według których zasad: Kodeksu rolnego, gdzie jest napisane, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik, czy też stosujemy ukur, gdzie dużą rolę odgrywa KOWR i gdzie badamy przymioty rolnika, tj. czy ma kwalifikacje i osobiście prowadzi gospodarstwo, czy nabywana nieruchomość nie przekroczy tej, która mówi o gospodarstwie rodzinnym? Gorsza sytuacja jest jeszcze, gdy rolnik chciałby sprzedać ziemię nie rolnikowi. Dzisiaj w świetle bardzo skomplikowanej, obarczonej wieloma wadami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w jakiś sposób notariusze, KOWR i rolnicy doszli już do porozumienia, jak tę ustawę należy interpretować. W obliczu przepisów wprowadzanych przez Kodeks rolny, powstanie duży problem, że nie rolnik nie będzie mógł nabyć ziemi. Przy całej mojej sympatii do inicjatywy Kodeksu rolnego, te przepisy w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi w rzeczywistości zatrzymają ten obrót na długi czas. To spowoduje naprawdę dużo problemów, przede wszystkim dla rolników, bo nie będą mogli pozyskiwać ziemi, a po drugie dla obywateli, którzy chcieliby sprzedać nieruchomości rolne, bo mają taką potrzebę. Kolejne przedstawiane wersje projektu Kodeksu nie wyjaśniają tych spraw.

Może jednak są jakieś plusy przedstawionego Kodeksu, które warto podkreślić?

A.D.: - Plusem głównym jest to, że my w ogóle zaczęliśmy mówić o Kodeksie. Coś, co do tej pory było przyjmowane przez przede wszystkim polityków, rolników, ale i też świat nauki - z przymrużeniem oka: po co wam Kodeks rolny? Co rolnicy mogą wiedzieć o Kodeksie? Nagle stało się to tematem przewodnim legislacji rolnej. To dobrze, że zaczynamy mówić, że taka regulacja jest potrzebna bo w prawie rolnym nie jest dobrze. Dziś rolnik wychodząc na pole musi się zapoznać z kilkudziesięcioma ustawami, żeby wiedzieć co może na tym polu zrobić…

Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania prawne, które w nim zawarto: każde z nich ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie zaletą tego Kodeksu jest pochylenie się nad sprawami rolników w kontekście znalezienia miejsc, gdzie można im w jakikolwiek sposób pomóc: kwestia ochrony przed egzekucją komorniczą, usprawnienia obrotu nieruchomościami, kwestia związana z rzecznikiem rolników czy sprzedażą produktów rolnych. Problemem jest, że zidentyfikowanie tych problemów nie połączone było z dobrymi rozwiązaniami prawnymi. Same pomysły w Kodeksie rolnym są w porządku, ale sposób, w jaki je zapisano, uważam że rolnikom nie przyniesie żadnego pożytku, a wręcz przeciwnie. Co więcej, ja bym tam jeszcze dołożył kwestię podatku rolnego, kwestię ubezpieczeń społecznych rolników (ile i po jakim czasie rolnik dostaje chorobowe), kwestia scalania i wymiany gruntów, kwestia wspierania grup producentów rolnych. Niesłusznie ominięto mechanizm Izb Rolniczych, temat agroprzedsiębiorczości i innowacji w rolnictwie, ochrony klimatu w rolnictwie. W uzasadnieniu jest bardzo dużo napisane o bezpieczeństwie żywnościowym, ale w kodeksie nie widzę mechanizmów, które miały by to bezpieczeństwo żywnościowe zagwarantować. Kodeks afirmuje gospodarstwo rodzinne, ani słowa nie ma o dużych gospodarstwach, dlaczego je pominięto? Gdzie jest definicja przedsiębiorstwa rolnego? Gdzie sprawy związane z planowaniem przestrzennym? Co z obrotem nieruchomościami państwowymi? W kodeksie ani słowa o tym, tak jakbyśmy takich nieruchomości nie mieli, a przecież mamy. Co z dzierżawami, które przynoszą niemały dochód do budżetu państwa? Co z ARiMR, czyli z funkcjonowaniem administracji publicznej względem rolnictwa? Gdzie zasady, czego rolnikowi nie wolno na polu, w odniesieniu do ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywnościowego? Gdzie jest realny (nie dwutygodniowy – o zgrozo!) okres przejściowy czyli vacatio legis?

Czy propozycja braci Wojciechowskich byłaby do zaakceptowania, jeśli wprowadzono by „na szybko” parę zmian? A może lepiej byłoby napisać ten Kodeks od nowa? Lub może po prostu zamiast procedować nad zaproponowanym Kodeksem, poprawić funkcjonowanie już istniejących ustaw okołorolniczych?

A.D.: - Wybrałbym jeszcze inną drogę. Szybkie poprawianie Kodeksu – to nie jest możliwe, a do tego, jeśli mamy go przyjąć przed końcem roku wyborczego, to on już teraz powinien znaleźć się w Sejmie. Poprawienie wszystkich innych ustaw według „wskazówek”, które znalazły się w Kodeksie jest możliwe, ale tylko wtedy gdybyśmy wiedzieli, jak one mają ze sobą współgrać. Póki co nie wiemy. Jednym z sugerowanych rozwiązań jest przemianowanie Kodeksu na akt prawny, który nie będzie wzbudzał tyle emocji. Może się nazywać np. ustawą o ochronie gospodarstw rolnych. Albo ustawą o ochronie rolników. I wtedy jako ustawa, może być taki krótki, jak jest teraz, do tego taki wybiórczy i może regulować tylko niektóre kwestie. Ale zdaję sobie sprawę, że w takiej formie nie spełni to założonego celu politycznego, bo na plakatach wyborczych nie sprzeda się dobrze hasła o ustawie o ochronie gospodarstw rolnych, lepiej będzie się sprzedawał Kodeks rolny. Ale to jest problem - nie tylko w prawie rolnym - podporządkowania polityce. Jestem realistą-prawnikiem. Wiem że nie da się tego rozłączyć. Słyszy się, że nie będą naukowcy pisać prawa, bo to potem trzeba politycznie przeforsować. Trzeba pójść na kompromisy. Tylko na to wszystko trzeba mieć czas. Jeśli mamy pomysł na Kodeks rolny, to musimy sobie dać ten czas, żeby go dobrze przygotować.

W mojej ocenie, ten Kodeks próbuje rozwiązać jedynie problemy, które prawdopodobnie gdzieś do posłów były zgłaszane, jako nagminne kłopoty rolników. Dlatego wymyślono przepisy, które próbują rozwiązać pewne kazuistyczne, przykładowe bolączki rolników. Nie rozwiązują wszystkich problemów, a oczekiwaniem tego Kodeksu jest wizja spójna i kompatybilna.

Kodeks powinien być kompleksowy, a nie – powtórzę – gasić doraźnie pożary. On powinien zapobiegać tym pożarom. W uzasadnieniu mówi się o preferowaniu rozwiązań cywilno-prawnych, czyli rolnicy powinni sami się umawiać na różne rzeczy. Pytanie tylko, czy w naszym systemie ustrojowym to jest w ogóle możliwe. W moim przekonaniu mamy dzisiaj mieszany model: administracyjno-prawny z domieszką cywilnego. Więcej w prawie rolnym jest spraw administracyjnych, gdzie państwo podejmuje różne decyzje (co też jest, nie ukrywajmy, pokłosiem regulacji UE), niż cywilistyki. Więc pytanie: czy rolnicy są przygotowani prawnie na tyle, żeby podejmować różne decyzje sami.

Jakby coś poszło nie tak, to będą przecież mieli Rzecznika praw rolników…

A.D.: - Tak, Rzecznik to dobry pomysł. Myślę, że jest potrzebny. Mamy Rzecznika praw pacjentów, Rzecznika praw konsumentów, to dlaczego mamy nie mieć Rzecznika praw rolników. Pod warunkiem, że ten Rzecznik nie będzie realizował polityki rządu, tylko rzeczywiście będzie chronił rolników. Że będzie niezależny od rządzących, a z tym jest bardzo trudno w naszym kraju.

Czy bracia Wojciechowscy włączyli w prace nad Kodeksem prawników-agrarystów?

A.D.: - Prawnicy-agraryści wykładający na polskich uczelniach, którym to prawnikiem-agrarystą również ja jestem, kierując jedną z największych katedr prawa rolnego w tym państwie, nie zostali zapytani o zdanie w kwestii projektowanego Kodeksu rolnego, a przynajmniej nie przyznaje się do tego żaden z nich. Według mojej wiedzy, nie została powołana żadna komisja kodyfikacyjna do opracowania przepisów Kodeksu rolnego, co jest standardem przy pracach nad tego typu dokumentami. Wyłącznie z własnej inicjatywy zorganizowaliśmy, jakiś czas temu, debatę nad propozycją tego nowego prawa z udziałem posła Grzegorza Wojciechowskiego. Za udział w tej ponad sześciogodzinnej debacie panu posłowi bardzo dziękuję, bo to pokazuje determinację i chęć dialogu. Na jakie aspekty zwracaliśmy uwagę można przeczytać np. w Pani artykule na ten temat.

