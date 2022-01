Komisarz Wojciechowski: Jest jeszcze wiele do dyskusji w KPS, w tym kwestie aktywnego rolnika

- Ja myślę, że są jeszcze do dyskusji takie kwestie, jak choćby aktywny rolnik. Zdecydowanie o tym, kto jest aktywnym rolnikiem i komu będą przyznawane środku WPR, to jest w stu procentach kompetencja krajowa - powiedział komisarz Janusz Wojciechowski pytany o Polski Krajowy Plan Strategiczny.

To jest kluczowy moment reformy, bo plan strategiczny, to jest przeniesienie na poziom krajowy tego, co zostało zaplanowane na poziomie unijnym. Trzeba pamiętać, że kraje członkowskie mają dużo więcej swobody, w decydowaniu o tym komu będą przyznawać unijne pieniądze, którym rolnikom więcej, a którym mniej, to jest decyzja krajowa - mówi Janusz Wojciechowski unijny komisarz ds. rolnictwa.

Jako kluczowe kwestie do zastanowienia i wypracowania wraz z rolnikami Janusz Wojciechowski wskazuje definicję aktywnego rolnika, jak i środki przeznaczone na płatność redystrybucyjną czy rodzaje i rozdział środków w ekoschematach.

- Ja myślę, że są jeszcze do dyskusji takie kwestie jak choćby aktywny rolnik. Zdecydowanie o tym, kto jest aktywnym rolnikiem i komu będą przyznawane środku WPR, to jest w stu procentach kompetencja krajowa. Unia Europejska tego nie przesądza, bo są wielkie różnice pomiędzy krajami członkowskimi. Przykładowo w hiszpańskim planie strategicznym jest zatwierdzone, że ten jest aktywnym rolnikiem, kto ma min. 1/4 dochodów pochodzących z rolnictwa. Tego typu rozwiązania są zawsze do rozważenia. Kolejno płatność redystrybucyjna. Musimy wspierać małe i średnie gospodarstwa, ale to państwo członkowskie określa, których rolników uznaje za małych i średnich. Ekoschematy jakie są zaproponowane rolnikom - to są jeszcze wszystko kwestie do dyskusji, wiele się może zmienić. Jesteśmy w dobrym kontakcie z wicepremierem Kowalczykiem, ale potrzeba głosu rolników, żebyśmy zatwierdzili nie "sam plan", ale zatwierdzili dobry plan strategiczny. Tu się zdecyduje przyszłość polskiego rolnictwa. Tyle będzie Zielonego Ładu, ile go będzie zawierał Polski Krajowy Plan Strategiczny - powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.

W trakcie debaty nt. Zielonego Ładu, która odbyła się 21 stycznia br. w Senacie, komisarz, wielokrotnie wskazywał, by rolnicy ale i organizacje rolnicze nadal zgłaszały swoje uwagi. Informacje dotyczące ew. zmian w KPS można zgłaszać na adres:

CAB-WOJCIECHOWSKI-CONTACT@ec.europa.eu