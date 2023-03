W lutym minister Kowalczyk zapowiedział dopłaty do pszenicy i kukurydzy. Stawki miały wynosić od 150 – 250 zł do tony, w zależności od regionu, w którym położone jest gospodarstwo. Komisja zatwierdziła dzisiaj tą pomoc.

Import zbóż z Ukrainy zalewa szczególnie państwa członkowskie Unii Europejskiej graniczące z Ukrainą. Dlatego też od dawno mówi się o wypłacie rekompensat rolnikom za ich utracone dochody.

Na taką potrzebę niejednokrotnie wskazywał Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. Zresztą on sam przeszedł od słów do czynów.

Dziś (27.03.2023 r.) Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy rolnikom przedłożony przez polski rząd w Brukseli.

Wokół dopłat dla rolników panuje dezinformacja. Mało zorientowani w sprawie z trudem orientują się o jakie dopłaty chodzi i z jakiego budżetu maja one pochodzić. Z krajowego, a może z unijnego?

Wyjaśniamy zawiłości związane z różnymi programami i wskazujemy skąd pochodzą pieniądze i na co one zostaną przeznaczone. Wiele kwestii pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia.

W związku z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża na teren naszego kraju, a co za tym idzie krachem na polskim rynku zbożowym resort rolnictwa zapowiedział wprowadzenie dopłat do sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Ich wysokość miała zależeć od województwa, w którym znajduje się dane gospodarstwo.

Występuję z wnioskiem do Rady Ministrów i równocześnie do Komisji Europejskiej, aby sfinansować pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z importem zbóż z Ukrainy, z rolniczej rezerwy kryzysowej Komisji Europejskiej. Całość tej rezerwy wynosi około 500 mln euro, a ponieważ jest to początek roku nie jestem pewien, ile środków finansowych uda się pozyskać. Przede wszystkim chcemy dopłacić rolnikom do sprzedanych zbóż pszenicy konsumpcyjnej oraz kukurydzy. Dopłata ta ma wynosić 250 zł do tony w województwach graniczących z Ukrainą, a więc w województwie podkarpackim i lubelskim. Kolejnym progiem będzie dopłata w wysokości 200 zł do tony w województwach małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim. Pozostałe województwa mogą liczyć na wsparcie w wysokości 150 zł do tony – powiedział w lutym Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

Dopłaty zostały zaakceptowane

Dzisiaj na Twitterze komisarz Janusz Wojciechowski poinformował, że program został zaakceptowany.

Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną z polskiego budżetu dla rolników w kwocie 600 mln zł. Ma być też dodatkowe wsparcie dla polskich rolników z powodu napływu ziarna z Ukrainy i na ten cel dodatkowo przeznaczone zostanie przez KE niemal 30 mln euro. - W sumie będzie to 900 mln zł dla polskich rolników. Jeśli będzie taka konieczność, rozważymy kolejne transze takiej pomocy. To rząd zdecyduje, kto i w jakiej wysokości dostanie te pieniądze – mówił Wojciechowski.

Czy będą kolejne dopłaty?

Na stronie rządowej pojawiła się informacja, o tym, że w wykazie prac legislacyjnych zamieszczono zapowiedź projektu pomocy dla rolników w postaci dofinansowania transportu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich.

Proponuje się aby stawki pomocy były zróżnicowane w zależności od odległości od portów nadbałtyckich i wynosiły za tonę pszenicy i kukurydzy przewiezionej z: województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł; województwa - lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł; województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego - 200 zł - poinformowano w wykazie.

W pierwszym odruchu można to odebrać jako zmianę obiecanych przez ministerstwo stawek. To z góry skazywałoby jednak ministerialny projekt rozmów z rolnikami na niepowodzenie. W praktyce informacja ta oznacza, że przygotowywane są kolejne programy dopłat, m.in. do transportu zboża od 100 do 200 zł do tony w zależności od odległości od portów. Na ich uruchomienie potrzebna jest także zgoda KE.

Niestety na chwilę obecną nie znamy szczegółów dotyczących dopłat "transportowych". Przede wszystkim nie wiadomo do kogo miałyby być adresowane. Do rolników? A może firm skupujących?

Być może to właśnie te dopłaty mają być asem, którego wyciągnie z rękawa minister Kowalczyk podczas środowego okrągłego stołu. Czy zapewnią mu upragniony spokój?

Zamieszanie to mało powiedziane

Wokół dopłat dla rolników panuje zgiełk, obserwujemy także dużą dezinformację. Co chwilę ktoś z rządu mówi o nich, w tej sprawie zabiera także głos Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. Politycy żonglują różnymi sumami, raz podają je w euro, innym razem w złotówkach. Naprawdę trudno się w tym nie zagubić.

Pamięć bywa ulotna, być może nie wszyscy pamiętają, że miesiąc po wybuchu wojny w Ukrainie zostało przyjęte przez Komisję Europejską rozporządzenie dotyczące tymczasowych ram kryzysowych w celu wsparcia gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miało to miejsce w marcu 2022 r. Ten akt prawny umożliwił państwom członkowskim, w tym oczywiście Polsce, wykorzystanie elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Komisja Europejska dała tym samym państwom Unii Europejskiej możliwość pomagania finansowego firmom, w tym rolnikom, jeśli odczuwali oni kłopoty ekonomiczne choćby z powodu wzrost cen energii. Koszty tej pomocy – co jest bardzo istotne – Komisja przerzuciła na budżety krajów członkowskich. Jedynie powiedziała rządom krajów Wspólnoty, że każdą taką pomoc mają one najpierw zatwierdzać w Brukseli, co miało być tylko formalnością i faktycznie nią było.

Państwa członkowskie mogły ustanawiać programy dotacji do 35 000 euro dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 000 euro na przedsiębiorstwo dotknięte kryzysem, działające we wszystkich innych sektory. Pomoc ta nie musiała być powiązana ze wzrostem cen energii, ponieważ kryzys i restrykcje wobec Rosji wpływają na gospodarkę na wiele sposobów, w tym na fizyczne zakłócenia łańcucha dostaw. Wsparcie to może być udzielane w dowolnej formie, w tym w formie dotacji bezpośrednich. To prawo, które zostało przyjęte 23 marca ub.r. było prawem przejściowym, a obecnie jego działanie zostało wydłużone decyzją Komisji do 31 grudnia 2025 r.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby kraje członkowskie nadal wspierały finansowo te przedsiębiorstwa, które tego potrzebują. Polski rząd już skorzystał z tego przywileju, gdy postanowił wypłacić rolnikom dyskusyjne dopłaty do zakupu nawozów. Teraz w ramach powyższego prawa rząd zamierza wypłacać dopłaty do sprzedanych pszenicy i kukurydzy. Chodzi o 126 mln euro, czyli około 600 mln złotych. I na tę pomoc wskazywał dziś Janusz Wojciechowski w mediach społecznościowych.

Zupełnie odrębną pulę środków stanowią pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których unijny komisarz ds. rolnictwa mówił kilka dni temu po szczycie unijnych ministrów rolnictwa, który odbył się 20 marca br. Podczas tego spotkania unijni ministrowie rolnictwa uzgodnili, zresztą za namową Wojciechowskiego, że Komisja przekaże trzem krajom członkowskim UE, tj. Polsce, Rumunii i Bułgarii w sumie 56,3 mln euro z tzw. rezerwy kryzysowej dla rolników w związku z niekontrolowanym napływem ukraińskiego ziarna do tych krajów (w przypadku Bułgarii chodzi o import słonecznika). Polsce w ramach tej puli Wojciechowskiego przypadło 30 mln euro, jednakże te środki wymagają jeszcze ostatecznej asygnaty. Każdy z krajów członkowskich, co przewiduje wyżej wspomniane rozporządzenie Komisji Europejskiej może z własnego budżetu dołożyć jeszcze raz tyle pieniędzy i przeznaczyć je dla rolników, którzy zostali ze zbożem we własnych magazynach, zresztą za namową ministra Henryka Kowalczyka. Dotychczas nie podano do publicznej wiadomości, w jaki sposób te pieniądze zamierza wykorzystać Polska.

Z kolei dziś pojawiła się informacja o tym, że polski rząd będzie dopłacał do kosztów transportu zbóż do portu. Tę informację podała Polska Agencja Prasowa w kontekście wspomnianej pomocy krajowej, dziś zatwierdzonej przez Komisję i wynoszącej 600 mln zł. Zestawienie „dopłat do transportu” z „dopłatami do sprzedanej tony pszenicy i kukurydzy”, co zrobił PAP wywołało bardzo duże zamieszanie. Wyjaśniamy, że dziś zatwierdzona pomoc dla Polski przez Komisję Europejską w żaden w sposób nie wiąże się z dopłatami do przewozu zbóż do polskich portów. Licząc po kolei, ewentualne dopłaty do transportu zbóż byłyby trzecią, poza dopłatami do sprzedanych zbóż (126 mln euro, czyli 600 mln zł) i pomocą unijną jeszcze nie zatwierdzoną (56,3 mln euro – w tym 30 mln euro dla Polski) formą pomocy kierowaną do rolników.