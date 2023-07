Jak zapowiedział w czwartek minister Robert Telus, 20 lipca br. zostanie ponownie uruchomiona aplikacja Zgłoś szkodę rolniczą.

Jak zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza, aplikacja suszowa po 20 lipca to nieporozumienie. W ocenie wielkopolskich rolników, komisje suszowe już teraz powinny pracować na polach!

- 20 lipca to dla nas termin nie do przyjęcia. Obecnie, szczególnie w Wielkopolsce, żniwa są toku, rolnicy zbierają zboża z pól, wobec czego natychmiast należy lustrować uprawy. Komisje powinny już pracować w terenie i lustrować uprawy. Przy temperaturach, jakie występują obecnie, to jest powyżej 30 stopni zbiory zakończą się za ok 2 tygodnie. Rolnicy nie mogą czekać ze zbiorem do czasu, kiedy będą odpowiednie przepisy, bo mogą stracić plony i tak już niższe z powodu niedoborów wody - twierdzą Marta Ceglarek i Andrzej Przepióra z WIR.