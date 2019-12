Komu rolnik może przekazać swoje gospodarstwo rolne?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko i wyłącznie rolnik indywidualny. Jednak ustawa wprowadza wyjątki od tej zasady.

Jak określa art. 2a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, osoba nabywająca nieruchomość rolną musi być z zasady rolnikiem indywidualnym. Co więcej ustawa ta wprowadza też ograniczenia powierzchni nieruchomości (maksymalnie do 300 ha) będącej przedmiotem zbytu lub przekazania. Wyjątkiem, co do tych 2 zasad jest możliwość przekazania lub sprzedaży nieruchomości rolnej osobom bliskim zbywcy, które nie są rolnikami indywidualnymi.

Liczy się pokrewieństwo

Mowa tu nie tylko o dzieciach, wnukach i prawnukach, ale rodzicach, dziadkach, a nawet pradziadkach. Rolnik przekazujący ziemie może też przekazać swoje gospodarstwo (wraz z nieruchomością rolną) swojemu rodzeństwu oraz ich dzieciom.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, rolnik może przekazać swoje gospodarstwo małżonkowi oraz osobom przysposabiającym i przysposobionym, czyli m.in., adoptowanym dzieciom. Wyżej wymienione osoby, spokrewnione z rolnikiem, nie muszą spełniać wymagań stawianych rolnikom indywidualnym.

Jednak, co gdy rolnik chce przekazać lub sprzedać nieruchomość rolną osobie, będącej spoza kręgu jego rodziny? Musi ona spełniać wymagania stawiane rolnikom indywidualnym, które szczegółowo zostały określone w art. 6 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.