Koniunktura w rolnictwie nieco lepsza w trzecim kwartale 2022 r. to nie zmienia faktu, że sytuacja jest zła. fot. Shutterstock

Według ankietowanych rolników przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, koniunktura w trzecim kwartale br. nieco się poprawiła porównując poprzedni kwartał 2022 r. Jednak to nie zmienia faktu, że tendencja spadkowa, patrząc na lata poprzednie pogłębia się. Zaledwie 12 proc. respondentów ze spokojem patrzy w przyszłość. Instytut podkreśla, że to jeden z najniższych wyników w historii tych badań.

IRG SGH przeprowadził badania w lipcu i sierpniu na próbie 2087 gospodarstw rolnych. Cykliczne analizy prowadzone są od 1992 roku. Początkowo badanie przeprowadzono w cyklu dwumiesięcznym. Od 1998 roku badania prowadzone są w cyklu kwartalnym.

Jak czytamy w raporcie sygnalnym trzeci kwartał przyniósł poprawę sytuacji w rolnictwie, ale słabszą niż była spodziewana. Wprawdzie wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) wzrosła w ciągu kwartału o 6,8 pkt, do wysokości -16,9 pkt, jest jednak niższa niż rok temu o 18,8 pkt, co oznacza, że tendencja spadkowa utrzymuje się (pogłębia się spadek wartości IRGAGR w skali roku, w II kwartale sięgnął bowiem 17,8 pkt).

Koniunktura w rolnictwie poniżej wieloletniej średniej

Obecna wartość wskaźnika jest zarazem niższa od wieloletniej średniej (o 7,0 pkt) i od przeciętnej dla trzeciego kwartału (o 10,9 pkt). Poprawa koniunktury jest powszechna. W największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie północnym i zajmujące się uprawą roślin wieloletnich. Nieco polepszyły się nastroje rolników i wzrosły przychody z produkcji. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, wzrosła w porównaniu z II kwartałem o 3,2 pkt, pozostaje jednak niższa od wartości sprzed roku o 33,9 pkt.

Z kolei wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych, drugiej składowej IRGAGR, zwiększyła się o 8,6 pkt. Mimo to jest niższa niż rok temu o 11,2 pkt. Wzrost wartości obu wskaźników cząstkowych koniunktury nie zmienia faktu, że oceny ankietowanych nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie są bardzo złe.

Koszty zabijają produkcję

Wpływa na nie utrzymujący się wzrost kosztów produkcji, za którym nie nadąża wzrost cen produktów rolnych. Nieznacznie wzrosły zakupy nawozów sztucznych i pasz treściwych, obniżył się natomiast poziom wydatków na nabycie środków ochrony roślin. Wyraźnie zwiększyły się nakłady na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia rolnicze. Pomimo wzrostów poziom wydatków na obrotowe środki produkcji i nakłady inwestycyjne jest bardzo niski, na co wpływa trudna sytuacja finansowa rolników i wysoki koszt kredytu, który zniechęca do jego zaciągania. Rolnicy spodziewają się pewnej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale, jednak odsetek ankietowanych, którzy ze spokojem patrzą w przyszłość wynosi ledwie 12%, co jest jednym z najniższych wyników w historii badania.