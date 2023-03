Produkty wjeżdżające na teren Polski zza wschodniej granicy podlegają kontroli czterech urzędów – Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Dzisiaj przyjrzymy się zasadom prowadzenia kontroli granicznych przez IJHARS.

Zadaniem jakie stawia sobie IJHARS jest kontrola jakości handlowej, czyli cech artykułów rolno-spożywczych dotyczących ich właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

W przypadku zbóż oraz rzepaku przeznaczonych na cele spożywcze nie ma określonych szczegółowych wymagań co do ich jakości handlowej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Dlatego jakość handlową importowanych zbóż na granicy IJHARS bada wyłącznie na zgodność z deklaracją producenta, czyli parametrami wynikającymi z dokumentacji (np. atestu jakościowego, specyfikacji) towarzyszącej danej partii zboża lub rzepaku.

W przypadku zbóż najczęściej badane są cechy organoleptyczne, obecność szkodników i ich pozostałości, wilgotność.

Z kolei w przypadku rzepaku najczęściej badano wilgotność, zawartość zanieczyszczeń ogółem w tym użytecznych i nieużytecznych, oraz obecność szkodników i ich pozostałości.

Badania w zakresie jakości handlowej zbóż wykonuje 5 laboratoriów GIJHARS: Centralne Laboratorium w Poznaniu oraz Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, Gdyni, Kielcach i Lublinie. Badania wykonywane są jedynie w ramach kontroli urzędowych i nie ma możliwości wykonania ich komercyjnie.

Próbki pobiera się w sposób losowy, punktowo z różnych miejsc są to tzw. próbki pierwotne, z próbek pierwotnych jest tworzona próbka ogólna, którą się do próbki laboratoryjnej. Próbkę laboratoryjną dzieli się na co najmniej dwie części o porównywalnej masie, tworząc średnie próbki laboratoryjne, z których jedna jest przekazywana do badań laboratoryjnych natomiast druga jest przechowywana w celu badań porównawczych. Przyrządami, które są wykorzystywane do pobierania próbek zbóż są np. szufelki, zgłębniki – opisuje Zdrojewska.