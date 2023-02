Ministerstwo rolnictwa przedstawiło podsumowanie ubiegłorocznego eksportu produktów rolnych. Wynika z niego, że z roku na rok Polska eksportuje coraz więcej.

Z przedstawionego przez ministra raportu wynika, że od kilku lat nadwyżka eksportowa stale rośnie, co świadczy o sile polskiego rynku rolno-spożywczego i samej produkcji rolnej.

Całościowa wartość eksportu rolno–spożywczego w ubiegłym roku wyniosła 47,6 mld złotych. Oznacza to wzrost o 26,7% w porównaniu do roku 2021 - mówi minister rolnictwa.

Jak wygląda struktura eksportu?

Wśród towarów sprzedawanych poza granicę kraju przodują mięso i jego przetwory (w kolejności: drób, wołowina, wieprzowina), produkty zbożowe i ich przetwory, a także wyroby tytoniowe, mleczarskie i cukiernicze. Na dalszych miejscach znajduje się eksport owoców i warzyw. Jak podkreśla resort, zwłaszcza w przypadku sektora owocowo–warzywnego, sytuację mocno skomplikowało zamknięcie się rynków wschodnich.

Jak wygląda to procentowo? Biuro Analiz i Strategii KOWR przedstawiło na podstawie danych z Ministerstwa następującą strukturę sprzedaży polskiej żywności za granicę:

20% - mięso przetwory i żywiec – na kwotę 9,6 mld euro, co dało 37% wzrost względem ubiegłego roku,

14% - ziarno zbóż i jego przetwory – na kwotę 6,6 mld euro, co oznacza wzrost o 40% względem roku ubiegłego,

9% - tytoń i wyroby tytoniowe – na kwotę 4,3 mld euro, co oznacza wzrost o 4% względem roku ubiegłego,

7% - produkty mleczne – na kwotę 3,6 mld euro, co oznacza wzrost o 37% względem roku ubiegłego,

7% - cukier i wyroby cukiernicze - na kwotę 3,2 mld euro, co oznacza wzrost o 14% względem roku ubiegłego,

6% ryby i przetwory rybne – na kwotę 2,8 mld euro, co oznacza wzrost o 14% względem roku ubiegłego,

5% warzywa (w tym grzyby) i ich przetwory – na kwotę 2,3 mld euro, co oznacza wzrost o 21% względem roku ubiegłego,

4% owoce (w tym orzechy) i ich przetwory – na kwotę 1,8 mld euro, co oznacza wzrost o 6% względem roku ubiegłego,

pozostały eksport stanowił 28% całości sprzedaży sektora i opiewał na kwotę 13,4 mld euro.

74% polskiego eksportu trafia na rynki unijne

Podstawową destynacją produktów polskiego sektora rolnictwa jest nadal Unia Europejska. To na te rynki trafia 74% eksportowanych produktów. Dużym importerem polskiej żywności jest też Wielka Brytania (8%). Na dalszych miejscach znajdują się Ukraina (2%), Stany Zjednoczone (2%) i Arabia Saudyjska (1%). Na pozostałe rynki trafia 13% eksportowanych z naszego kraju produktów.

Ministerstwo przedstawiło także szczegółową analizę sprzedaży żywności do krajów unijnych. Niekwestionowanym liderem w kwestii zakupu polskich produktów okazały się Niemcy, które skupują aż 25% eksportowanej do UE polskiej żywności. Kolejne kraje w tym rankingu to Niderlandy (7%), Francja (6%), Włochy i Czechy (po 5%), Hiszpania i Belgia (po 3%), a także Węgry, Rumunia, Słowacja, Dania, Litwa i Szwecja (po 2%). Do pozostałych krajów unijnych trafia 8% eksportu na rynek europejski.

Jak wygląda to finansowo?

Przekładając procenty na wartość eksportu, otrzymujemy następujące dane:

Niemcy – 11,9 mld euro, wzrost względem roku ubiegłego o 25%

Niderlandy – 3,1 mld euro, wzrost względem roku ubiegłego o 37%

Francja – 2,9 mld euro, wzrost względem roku ubiegłego o 35%

Włochy – 2,3 mld euro, wzrost względem roku ubiegłego o 21%

Czechy – 2,2 mld euro, wzrost względem roku ubiegłego o 35%

Całość eksportu do krajów Unii Europejskiej szacowana jest na 35,3 mld euro. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 29% - podsumowuje Henryk Kowalczyk.

W eksporcie do UE liderem jest mięso drobiowe (3,3 mld euro). Na dalszych miejscach jest tytoń i wyroby tytoniowe (2,9 mld euro), produkty mleczne (2,6 mld euro), mięso wołowe (1,8 mld euro), a także pieczywo i wyroby cukiernicze (1,8 mld euro).

Wielka Brytania największym importerem poza UE

W stosunku do roku 2021 o 20% wzrósł także eksport żywności do krajów poza unijnych. Za rok 2022 szacowany jest on na poziomie 12,3 mld euro.

Wśród najważniejszych odbiorców polskich produktów znajdują się:

Wielka Brytania – 3,7 mld euro, wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 25%

Ukraina – 0,95 mld euro, wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 16%

USA – 0,77 mld euro

Arabia Saudyjska – 0,52 mld euro

Izrael – 0,44 mld euro, wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 50%

- Tak znaczący wzrost eksportu do Izraela spowodowany jest podpisaniem umów handlowych, głównie w oparciu o wyroby mleczarskie i wołowinę – zaznaczył minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Poza Unię Europejską najczęściej wyjeżdżają produkty mleczne (1 mld euro), mięso drobiowe (0,99 mld euro), pszenica (0,78 mld euro), czekolada i wyroby czekoladowe (0,73 mld euro), a także pieczywo i wyroby piekarnicze (0,73 mld euro).

- Polska może się szczycić jeśli chodzi o sytuację eksportu. Mimo sytuacji wojennej, mimo trudności na rynku związanych z kosztami produkcji, kosztami nawozów, które w ubiegłym roku bardzo mocno dotykały rolników widać, że eksport rozwijał się znakomicie - mówi Henryk Kowalczyk.

Jeśli dalej będziemy utrzymywać takie tempo to rzeczywiście za kilka lat będziemy potęgą eksportową, chociaż już w tym momencie jesteśmy znaczącym eksporterem i znaczącym producentem żywności - dodaje.

- W wielu przypadkach zajmujemy czołowe miejsca w pierwszej trójce Europy jeśli chodzi o produkty żywnościowe. Myślę że tutaj polskie rolnictwo pokazuje, że produkuje zdrową smaczną żywność, która jest chętnie kupowana w krajach europejskich, ale również poza nimi - podsumowuje Kowalczyk.