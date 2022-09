- Wycofany capping był uzgodniony z organizacjami rolniczymi. Natomiast były też wątpliwości co do konstytucjonalności tych zapisów - wyjaśnia Henryk Kowalczyk, pytany o rezygnację degresywności płatności podstawowej dla największych gospodarstw.

Capping we Wspólnej Polityce Rolnej miał służyć lepszemu rozdysponowaniu pieniędzy w zakresie wsparcia dochodu gospodarstw z płatności bezpośrednich, które nie będzie budowało konkurencyjności dużych gospodarstw kosztem tych najmniejszych. W nowym rozdaniu środków z WPR Polska odchodzi od tej zasady.

Aktualnie w zatwierdzonym KPS przeczytamy, że: Polska nie widzi zasadności wprowadzania cappingu i degresywności. W warunkach polskich jest to instrument o bardzo małej skuteczności, a obsługa tego instrumentu byłaby bardzo kosztowna (z analiz wynika, że przy uwzględnieniu poniesionych kosztów pracy instrumentem tym objętych byłoby ok. 100 beneficjentów a kwota uzyskana z tego tytułu oscylowałaby w granicach 2,5 mln EUR rocznie). Polska realizuje cele redystrybucyjne przy pomocy bardziej skutecznych narzędzi, w tym w szczególności płatności redystrybucyjnej.

Płatność podstawowa to tylko część z dostępnych dopłat

Jednocześnie wicepremier podkreśla, że ta decyzja była konsultowana z organizacjami rolniczymi. Dodatkowo płatność podstawowa to tylko część z puli płatności, pozostałe są uzależnione od wielkości gospodarstw, bądź wielkości prowadzonej produkcji zwierzęcej.

- Wycofany capping był uzgodniony z organizacjami rolniczymi. Natomiast były też wątpliwości co do konstytucjonalności tych zapisów. Pamiętajmy, że jest to jeden element tej płatności podstawowej, pozostałe płatności są uzależnione od wielkości gospodarstw. Jest płatność podstawowa, do tego jest płatność redystrybucyjna, przeznaczona dla mniejszych gospodarstw i do 30 ha. To są również wszelkie płatności związane z ekoschematami, które też jest ograniczone ich stosowanie "od góry". Przy hodowli jest to też ograniczone do ilości określonych sztuk w zależności od rodzajów hodowli. Te elementy wsparcia dla średnich i małych gospodarstw są bardzo widoczne z wyjątkiem tej płatności podstawowej, która jest tylko jedną z części tych płatności - wyjaśniał w rozmowie z farmer.pl Henryk Kowalczyk wicepremier i minister rolnictwa.