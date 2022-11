Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2022 r., minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk omawiał aktualną sytuację na rynku zbóż oraz rzepaku. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę nie tylko na korelację cen zbóż względem kosztów środków do produkcji ale także na znaczącą rolę Polski w imporcie zbóż z Ukrainy.

Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Jak mówił minister Kowalczyk, mimo pojedynczych miejsc objętych suszą, tegoroczne zbiory można ocenić jako bardzo przyzwoite. Wiceprezes Rady Ministrów, podsumował też perspektywy cenowe na rynku zbóż. W jego ocenie koszty zakupu nawozów oscylujące w granicach 3–4 tys. zł., wyrównuje wzrost cen zbóż.

Ceny zbóż wyższe, niż przed wojną na Ukrainie - czy to wystarczy, by zbudować opłacalność?

Pandemia wywołała wzmożony popyt na zboża, a wojna w Ukrainie jeszcze bardziej wzbudziła tenże popyt. W związku z tym, jak podkreślał minister, ceny zbóż również wzrosły.

-Jeśli chodzi o ceny, to w połowie października pszenica konsumpcyjna kosztowała w Polsce średnio 1592 zł, czyli o 26% więcej, niż wynosiła cena sprzed wybuchu wojny, i o 100% więcej, niż wynosiła cena jeszcze sprzed dwóch lat. Z kolei cena kukurydzy w tym czasie, wyniosła średnio 1429 zł za tonę, to też jest 30% więcej niż przed wybuchem wojny i 100% więcej niż dwa lata temu. A więc tak naprawdę bardzo wyraźnie widać, że ceny i kukurydzy, i pozostałych zbóż wzrosły bardzo znacząco w związku z wojną, ale nie tylko, bo musimy pamiętać, że jeszcze przed okresem wojennym ceny rosły. Teraz możemy ocenić, że była to rzeczywiście przyczyna i przygotowanie do wojny, bo wzrost cen nośników energii, wzrost cen nawozów, budowanie zapasów – to na rynkach światowych spowodowało wzrost cen - wyjaśniał Kowalczyk.

Na rynku rzepaku, również zauważalne są zmiany. -Od początku 2022 r. ceny skupu rzepaku na rynkach krajowych wskazywały tendencję wzrostową i w maju osiągnęły szczyt na poziomie 4720 zł za tonę. Natomiast później – tak jak na rynkach zagranicznych, tak i w Polsce – ceny zaczęły spadać. Obecnie, w ubiegłym tygodniu, zgodnie z danymi średnia cena wyniosła 3245 zł i to jest o 30% więcej niż rok temu, ale oczywiście trochę mniej niż w szczytowym okresie skupu - dodawał minister.

W odpowiedzi na przedstawione analizy, przewodniczący ZZRiOW „Regiony” Bolesław Borysiuk, zwrócił się z pytaniem do ministra, czy rząd posiada dane odnośnie wpływu cen płodów, na dochodowość rolników i opłacalność produkcji.

Kowalczyk przyznał, że pełnych analiz nie posiada, jednakże pobieżne rachunki pokazują, że wzrost cen energii (...) i środków produkcji, jest skompensowany przez wzrost cen zbóż.

- Skompensowany nie do poziomu cen, w pewnym momencie grożących, rzędu 7–8 tys. zł za tonę np. saletry amonowej. W tym momencie jest naszym wielkim staraniem, aby ceny produkcji nawozów czy do sprzedaży oscylowały w granicach 3–4 tys. zł. Przy wzroście cen pozostałych produktów rolnych, czyli zbóż, żywca wieprzowego, wołowego, mleka, jest to ekonomicznie już wtedy racjonalne. - odpowiedział.

Jaki import zbóż z Ukrainy?

Polska odgrywa bardzo dużą rolę w wywozie produktów rolnych z Ukrainy na rynki światowe. W ostatnich miesiącach znacząco wzrósł import rzepaku i pozostałych zbóż z Ukrainy.

-W ciągu ostatnich miesięcy 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu, import wszystkich zbóż z Ukrainy wzrósł o kilkaset procent w stosunku do roku poprzedniego, ale przypomnę, że w poprzednim roku nie mieliśmy wojny. Import rzepaku wyniósł 167 tys. ton i jest 7 razy większy, niż w poprzednim roku w porównywalnym okresie. Wprowadzono szereg ułatwień, które mają przyspieszyć procedury przeładunku towarów przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne, w tym również zboża. Nawet gdyby te wysiłki były jeszcze większe, to jednak mamy pewne bariery techniczne - mówił Kowalczyk.

Dominującym asortymentem w imporcie z Ukrainy jest kukurydza. Jednak Kowalczyk dorzucił, że jej eksport dwukrotnie przewyższa import z kraju.

- Import kukurydzy do końca sierpnia wyniósł 1,1 mln ton. Natomiast musimy też pamiętać, że kukurydza jest eksportowana – i ukraińska, i w jeszcze większym stopniu nasza, bo łączny eksport kukurydzy w tym czasie wyniósł ponad 2,5 mln ton - wyjaśniał Henryk Kowalczyk.

Na co zwracał uwagę, to istotne zmiany relacji importu i eksportu w kraju.

-Eksport z Ukrainy wzrósł wielokrotnie, pięcio-, siedmiokrotnie w zależności od rodzajów zboża. Natomiast też musimy pamiętać, że ten eksport rośnie z tego względu, że wiele krajów właśnie drogą poprzez Polskę zaopatruje się w zboże ukraińskie, w tym również w znaczącym stopniu w kukurydzę - podsumował minister.