Krajowy Plan Strategiczny czeka na wdrożenie w życie, za sprawą krajowych przepisów. Już na tym etapie pojawiają się wątpliwości co do pewnych zapisów w KPS, jednak Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa uspokaja, że w ciągu pięciu lat jego realizacji, założenia dokumentu będą mogły być kilkakrotnie nowelizowane.

Janusz Wojciechowski unijny komisarz ds. rolnictwa w rozmowie z redakcją podsumowuje podsumowuje Krajowy Plan Strategiczny i jednocześnie zaznacza, że jest sukcesem polskich rolników.

- W tej chwili rząd polski, Sejm i Senat mają za zadanie wprowadzić Plan strategiczny do polskiego ustawodawstwa. Potrzebna jest ustawa, która wprowadzi ten Plan do polskich przepisów prawnych. Rolą Komisji będzie tylko dopilnowanie żeby ta krajowa regulacja była zgodna z Krajowym Planem Strategicznym. Jest on rodzajem umowy pomiędzy państwem polskim i Komisją Europejską, że właśnie taką uzgodnioną Wspólną Politykę Rolną Polska będzie realizować. Krajowy Plan Strategiczny jest sukcesem Polski, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jest sukcesem polskich rolników, po trudnych negocjacjach udało się go poprawić w ostatnich tygodniach właściwie w ostatniej rundzie prac. Przede wszystkim poprawić w kierunku większego wsparcia dla polskich hodowców - mówi komisarz.

Kierunek zmian w KPS ma wspierać polską hodowlę, która przez lata ucierpiała i była narażona na znaczące wahania rynkowe.

- To co w ostatnim czasie jest dramatem polskiego rolnictwa, to właśnie upadek polskiej hodowli, zwłaszcza hodowli trzody chlewnej. Polska straciła w ciągu jednej dekady, między 2010 a 2020 rokiem 340 tys. gospodarstw hodowlanych. Kolejne spisy rolne pokazują, że w 2010 r. było 914 tys. gospodarstw z hodowlą, a w 2020 r. było już tylko 574 tys. Już mniejszość gospodarstw łączy uprawę ziemi z hodowlą i to jest bardzo niedobrze. Dlatego stawiamy na wsparcie hodowli, w KPS są ogromne fundusze na wsparcie hodowli, na dobrostan zwierząt, na wsparcie powiązane z produkcją. Myślę, że polscy hodowcy to odczują bardzo mocno, że powstrzymamy upadek polskiej hodowli i zacznie się jej odbudowa - dodaje.

Warto pamiętać, że założenia KPS mogą być nowelizowane w trakcie jego pięcioletniej realizacji. Podkreśla to również komisarz Janusz Wojciechowski. - Jestem po rozmowie z hodowcami i Plan Strategiczny jest akceptowany, zwłaszcza przez hodowców, są pewne rzeczy do poprawy, ja sam je widzę, ale Plan Strategiczny będzie mógł być nowelizowany kilkakrotnie w ciągu tych najbliższych 5 lat. Na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z chowem bez uwięzi, on jest oczywiście zdecydowanie preferowany, ale przynajmniej w jakimś okresie przejściowym gospodarstwa mające chów uwięziowy, moim zdaniem nie powinny być wykluczone z dobrostanu. To nie jest warunek unijny, to się pojawiło w polskiej propozycji i zostało przyjęte ale można dyskutować nad poprawą tego Planu - zaznacza.

