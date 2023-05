KPS w pytaniach i odpowiedziach. KRIR wnioskuje do ARiMR, by ułatwiła życie rolnikom

Izby zaapelowały do ARiMR, by publikowała pytania rolników i doradców, oraz odpowiedzi im udzielane, dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To usprawniłoby pracę Agencji i ułatwiło rolnikom dostęp do informacji.

Wiele urzędów, instytucji i firm publikuje na swoich stronach internetowych odpowiedzi na najczęściej zadawane przez petentów i klientów pytania, dotyczące prowadzonej działalności. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, by postąpiły podobnie w przypadku zapytań dotyczących Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jednolita wykładnia przepisów "W wyniku wprowadzenia nowego okresu programowania, nastąpiły duże zmiany w przepisach prawa. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących płatności bezpośrednich, norm GAEC, ekoschematów, dobrostanu zwierząt, a przepisy nie formułują dokładnie wszystkich możliwych wariantów otrzymania płatności. W wyniku tego doradcy nie są pewni udzielanych odpowiedzi i konsultują kwestie związane z dopłatami za pomocą formularza kontaktowego ARiMR lub z ekspertami CDR. Większa ilość pytań wysyłanych do ARiMR i ekspertów z pewnością jest powielana, dlatego samorząd rolniczy wnioskuje o publikację wszystkich pytań i udzielanych odpowiedzi na stronach tych instytucji, celem stworzenia uzupełniającego kompendium wiedzy dla doradców rolniczych oraz jednocześnie zmniejszenia pracy dla ekspertów, którzy nie będą musieli odpowiadać kilkukrotnie na te same pytania." - logicznie uzasadniają swój wniosek izby. KRIR argumentuje, że przy trwającym naborze wniosków obszarowych takie rozwiązanie z pewnością usprawniłoby pracę zarówno doradców rolniczych, jak i ekspertów z ARiMR i CDR, dając jednocześnie rolnikom jednoznaczne i klarowne interpretacje przepisów.







