Polski Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ma wejść w życie w tym roku. Niewątpliwie jest to duża zmiana dla polskiego rolnictwa. Jak oceniają KPS producenci rolni? Zdania są podzielone.

Wprowadzenie KPS niesie ze sobą wdrożenie wielu zmian w produkcji rolnej. Dla rolników objętych systemem dopłat bezpośrednich obowiązkową warunkowością będą normy tzw. GAEC. Z kolei ekoschematy, o których mówi się tak wiele, to już kwestia dobrowolna dla każdego beneficjenta. Co istotne, niektóre warunkowości (GAEC) zostały odroczone ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Mimo to rolnicy mają wiele wątpliwości w związku z realizacją nowych uwarunkowań.

Szykuje się niemała rewolucja

Alfred Kieloch prowadzi wraz z synami gospodarstwo wielkopowierzchniowe, położone na Dolnym Śląsku. Jego zdaniem znaczna część producentów nie jest świadoma co do wprowadzanych wymogów, a sam aspekt ich wdrażania dzieje się zbyt szybko.