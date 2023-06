Resort rolnictwa szykuje ulepszenie warunków udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników, zwanych płynnościowymi. O jakie zmiany chodzi?

Jak informował 7 czerwca br. na konferencji prasowej Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy na dniach mieli mieć możliwość ubiegania się o niskooprocentowane pożyczki, zwane płynnościowymi.

Ale mamy już 21 czerwca... a rząd szykuje zmiany w tym temacie.

Teraz będzie łatwiej?

Przypomnijmy, wg pierwotnej wersji gospodarstwa do 50 ha mogły wnioskować o kredyt do 100 tys. zł oprocentowany na poziomie 2%, do spłaty w ciągu 36 miesięcy.

Dla gospodarstw od 50 do 100 ha przewidziano kredyt do 200 tys. zł, do spłaty w ciągu 48 miesięcy, a dla gospodarstw powyżej 100 ha pożyczkę na 400 tys. zł do spłaty w ciągu 60 miesięcy (oprocentowanie również 2%).

Budżet państwa ma dopłacić do różnicy (rynkowej) w odsetkach.

Jak czytamy w opublikowanej wczoraj zapowiedzi projektu rozporządzenia Rady Ministrów (zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) okres spłaty kredytu płynnościowego wyniesie dla wszystkich rolników tyle samo - 60 miesięcy.

Banki się ucieszą

Resort rolnictwa chce też, by zarówno kredyt płynnościowy, jak i kredyty na skup były udzielane w celu poprawy płynności finansowej, a nie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

To bardzo ważna zmiana, bo wcześniej banki zwracały uwagę na to, że treść oświadczenia rolnika ubiegającego się o kredyt płynnościowy, nie powinna budzić wątpliwości KNF. A we wcześniejszej formie takie właśnie wątpliwości budziła.

Ministerstwo rolnictwa proponuje też umożliwienie ubiegania się o kredyt na skup również podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie.

Kredyty będą udzielane przez banki, które podpisały lub podpiszą z ARiMR umowę o współpracy i zdecydują się na wprowadzenie takich kredytów do swojej oferty.

Utylizacja padłych zwierząt

W propozycji omawianej nowelizacji znalazła się także sugestia podwyższenia o 10% cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.