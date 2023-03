Na rynku ubezpieczeń jednym z ciekawszych podmiotów wydaje się firma Agro Ubezpieczenia już od 20 lat oferująca liczne ubezpieczenia skierowane dla rolników, ale nie tylko.

Od ubiegłego roku miała miejsce zmiana marki, gdzie Ubezpieczenia Pocztowe przekształciły się w Agro Ubezpieczenia, oraz zmieniły właściciela, którym obecnie jest Fundusz Składkowy Rolników. Agro Ubezpieczenia są dziś jedynym Towarzystwem w Polsce, które posiada w 100 proc. polski kapitał i pełny wachlarz produktów ubezpieczeniowych. Co oferuje ta firma, a także gdzie można zakupić jej produkty?

Agro Ubezpieczenia nie tylko dla rolników

Choć sama nazwa mogłaby wskazywać, iż w ofercie Agro Ubezpieczeń znajdziemy jedynie produkty przeznaczone dla rolników, to okazuje się, iż rzeczywistość jest zupełnie inna. W praktyce oferowane są także ubezpieczenia komunikacyjne, domów, mieszkań, turystyczne, czy chociażby ubezpieczenia firm.

Typowo dla rolników skierowane są ubezpieczenia Komunikacyjne – „Bezpieczny Pojazd Rolnika” OC rolnika i budynków rolniczych, Agro Casco – ubezpieczenie maszyn rolniczych, oraz ubezpieczenia rolne z dopłatami z budżetu państwa.

Jak twierdzi Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia, produkty typowo rolnicze stanowią w strukturze sprzedaży ok. 50 proc., portfela.

Ubezpieczenia rolne z dopłatami z budżetu państwa

Czym na tle konkurencji wyróżnia się oferta Agro Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń rolnych?

- Przygotowane przez nas pakiety ubezpieczeń są bardzo ciekawe dla rolników. Począwszy od chociażby możliwości ubezpieczenia upraw od samego ryzyka wystąpienia gradu, po bardziej rozbudowane pakiety obejmujące ryzyko przymrozków wiosennych, gradu, a także suszy. Warto w tym miejscu podkreślić, iż na rynku jest niewiele towarzystw, które podejmują się oferowania ubezpieczeń od suszy ze względu na duże ryzyko jej wystąpienia. Wprowadziliśmy dodatkowo do naszej oferty ubezpieczenia dobrowolne poszerzające zakres ochrony takie jak wariant „wszystkie ryzyka pogodowe” – all risk, jako nowość na rynku, transport plonów rolnych, a także ubezpieczenie ryzyka pożaru w promocyjnej cenie 1 zł za hektar. – wyjaśnia Dariusz Balcerak.

Jak wyjaśnia nasz ekspert, warto zainteresować się tego typu ubezpieczeniami z co najmniej dwóch powodów.

- Ubezpieczenia rolne z dopłatami z budżetu państwa po pierwsze warto nabyć, aby ograniczyć potencjalne straty spowodowane wystąpieniem jakiegoś zjawiska pogodowego. Po drugie pamiętajmy, iż każdy rolnik otrzymujący dopłaty bezpośrednie z ARiMR ma obowiązek ubezpieczać co najmniej 50 proc. powierzchni swoich upraw – dodaje Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia.

Ubezpieczenia upraw rolniczych pozwalają na zabezpieczenie się na wypadek wystąpienia różnych anomalii pogodowych fot. Pixabay

Ze względu na obecnie trwający sezon wiosenny największą popularnością cieszą się ubezpieczenia od ryzyk takich jak grad, czy deszcz nawalny.

- Poziom dofinansowania tych ubezpieczeń z budżetu państwa wynosi do 65 proc. w zależności od rodzaju uprawy. W przypadku zbóż, kukurydzy czy rzepaku, te dopłaty wynoszą nawet 65 proc., natomiast w uprawach bardziej szkodowych, np. owoców, czy warzyw, te dopłaty są nieco niższe – zaznacza ekspert.

Dla kogo dopłata do ubezpieczeń?

Zasadnym wydaje się być zatem pytanie, kto będzie mógł skorzystać z dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

- Skoro mamy ograniczone środki budżetowe na dofinansowanie składek, to powiedzenie „kto pierwszy ten lepszy” jest jak najbardziej na miejscu. Niemniej jednak my sprzedajemy te ubezpieczenia od pierwszego marca do końca czerwca, jeśli nam oczywiście na to pozwolą środki z budżetu państwa. Jeśli środki budżetowe się wyczerpią, to później te ubezpieczenia tez można u nas kupić, ale już za 100 proc. składki – tłumaczy Dariusz Balcerak.

Gdzie zatem powinniśmy szukać placówek Agro Ubezpieczeń?

- Wszystkie nasze produkty ubezpieczeniowe są dostępne we wszystkich placówkach Poczty Polskiej w całym kraju, dodatkowo są one dostępne w Poczcie Polskiej Dystrybucja, gdzie mamy wyspecjalizowanych doradców klienta. Od 2 lat nasze produkty są także dostępne w multiagencjach ubezpieczeniowych na terenie całej Polski – wyjaśnia Dariusz Balcerak, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Agro Ubezpieczenia.

Firma oferuje także ciekawą opcję zapłaty za ubezpieczenie, czyli umowę cesji na rzecz ARiMR.

- Naszym klientom jako jedyne Towarzystwo Ubezpieczeniowe na rynku dajemy możliwość przeniesienia płatności części składki na dopłatę, którą otrzymają z ARiMR. W praktyce przy wiosennym ubezpieczeniu rolnik może ubezpieczyć się już dzisiaj i być spokojnym jeśli chodzi o różne anomalie pogodowe, a płatność odbędzie się dopiero po otrzymaniu przez niego płatności obszarowej. Jest to swego rodzaju odroczona płatność z zerowymi odsetkami – podsumowuje ekspert.