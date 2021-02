Bank BNP Paribas: Darmowe konto i kredyt bez prowizji dla rolników

Bank BNP Paribas rusza z kolejną kampanią promocyjną dla rolników. Dzięki kredytom na specjalnych warunkach, możliwe jest finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej, inwestycje w ziemię lub realizacja dowolnego innego celu związanego z rozwojem gospodarstwa.

Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie w okresie promocji Konta Otwartego na Agrobiznes będą mogli przez rok bezpłatnie korzystać z rachunku bieżącego. Kampania potrwa od 1 lutego do końca maja.

- Pomimo znacznie mniejszego popytu ze strony branży HoReCa, sektor agro relatywnie dobrze radzi sobie w dobie pandemii. Początek roku to dla rolników tradycyjnie czas myślenia o rozwoju gospodarstw i pod tym względem nic się nie zmienia. Jako lider finansowania sektora agro w Polsce, odpowiadamy na zapotrzebowanie ze strony naszych Klientów i jak zawsze o tej porze roku wracamy do nich ze sprawdzoną ofertą. Proponujemy kilka rodzajów kredytu, tak aby optymalnie wesprzeć potrzeby gospodarstwa rolnego zarówno związane z działalnością bieżącą, jak i inwestycyjną. Rolnikom, którzy jeszcze nie posiadają konta w naszym banku, oferujemy ten produkt na korzystnych warunkach –powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Nowi klienci prowadzący działalność rolniczą mogą liczyć m.in. na darmowe otwarcie i prowadzenie przez 12 miesięcy rachunku bieżącego w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes. Wszyscy zainteresowani - zarówno nowi, jak i obecni klienci banku, mogą skorzystać z promocyjnej oferty kredytów z ubezpieczeniem, bez prowizji za udzielenie i z marżą od 0,99 proc.

Kredyt Agro Ekspres to kredyt odnawialny, zabezpieczony hipoteką, udzielany w rachunku bieżącym. Środki finansowe – nawet do 2 mln złotych – mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z gospodarstwem rolnym. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i umożliwia jego ponowne wykorzystanie.

Udzielany bez zabezpieczeń rzeczowych Kredyt Agro Rzeczówka Light, przeznaczony jest na finansowanie bieżących wydatków w gospodarstwach rolnych lub instalacji fotowoltaicznej. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 7 lat.

Kredyt Agro Progres to rozwiązanie przeznaczone na finansowanie inwestycji w gospodarstwie i refinansowania już poniesionych nakładów inwestycyjnych. Spłata kapitału może być dostosowana do sezonowości przychodów rolnika (w zależności od wpływów z produkcji). Okres kredytowania to nawet 30 lat, w przypadku zakupu ziemi. Dodatkowa możliwość to zabezpieczenie transakcji gwarancją BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych (z wyłączeniem przypadków, kiedy gwarancja FGR nie może być zastosowana).

Możliwe jest wnioskowanie o przyznanie wybranego kredytu, bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie.