Będą powszechne ubezpieczenia

Zapowiada ich wprowadzenie – na wniosek organizacji rolniczych – poseł PiS.

Przy okazji debaty o budżecie poseł Robert Telus, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poruszył problem pomocy po suszy.

- W 2019 r. susza kosztowała nas ponad 2 mld 300 - mówił w Sejmie. - Tak to jest w tej chwili szacowane, bo jeszcze nie wszystkie kwoty zostały wypłacone, część będzie wypłacona w 2020 r. To jest poważny problem, drodzy państwo, dlatego organizacje rolnicze – to jest bardzo ważne, drodzy państwo, organizacje rolnicze – zwracają się do rządu o to, żebyśmy wprowadzili ustawę, która bardzo mocno będzie wprowadzała powszechne ubezpieczenia, żeby rolnik mógł się ubezpieczać i żeby chciał się ubezpieczać. Dlatego też takie ustawy przygotowujemy i kierujemy większe środki na ubezpieczenia społeczne.

Jak podkreślał poseł, wydatki na ubezpieczenia rosną.

- Drodzy państwo, przez wiele lat z budżetu państwa przeznaczano na ubezpieczenia społeczne ok. 210–220 mln zł. My przeznaczyliśmy na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. prawie 500 mln zł, prawie pół miliarda złotych, po to właśnie, żeby zachęcić polskich rolników, żeby się ubezpieczali, żebyśmy nie musieli później gasić pożaru, gdy przychodzi jakiś kataklizm. Dlatego też to są działania systemowe. Ten budżet jest przygotowany pod działania systemowe po to, żeby, tak jak powiedziałem, polski rolnik czuł się bezpiecznie.

