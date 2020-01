BNP Paribas: „Finansowanie zwiększa rolę”- oferta dla rolnictwa

Pod hasłem „Finansowanie zwiększa rolę” ruszyła akcja promocyjna Banku BNP Paribas z myślą o klientach prowadzących działalność rolniczą. Mogą oni liczyć na kredyty z atrakcyjnymi marżami i brak prowizji. Promocja obejmuje szeroką gamę produktów i trwa do końca maja.

- Początek roku to dla rolników nieco spokojniejszy okres i wtedy też pojawiają się pomysły, których celem jest zwiększanie wydajności gospodarstwa rolnego poprzez zakup majątku czy jego modernizację – powiedział Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas. Panująca w pierwszych tygodniach stycznia stosunkowo wysoka temperatura, wśród wielu rolników wzbudza niepokój i potwierdza, że prowadzenie działalności rolniczej wymaga dużego profesjonalizmu. Dlatego podobnie, jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy ofertę finansowania, skierowaną zarówno do obecnych klientów, jak i gospodarstw, które dopiero chciałyby zacząć rozwijać swoje gospodarstwo się z Bankiem BNP Paribas. Dzięki szerokiemu portfolio produktów objętych promocją, finansowanie może być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa, od zakupu środków do produkcji rolnej, po inwestycje współfinansowane ze środków unijnych – dodał Maciej Piskorski.

W ramach finansowania odnawialnego, Bank BNP Paribas proponuje Kredyt Agro Ekspres, udzielany w rachunku bieżącym, rolnicy mogą uzyskać nawet 2 mln złotych. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie tego kredytu w okresie promocji, a marżę może obniżyć do 0,99 proc.. Każdy wpływ środków na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i umożliwia jego ponowne wykorzystanie. Pieniądze z Kredytu Agro Ekspres mogą być przeznaczone na każdy cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą. Warunkiem uzyskania ww. warunków udzielenia kredytu, jest przeniesienie dopłat bezpośrednich na rachunek w Banku BNP Paribas.

Rolnicy, którzy planują realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mogą wnioskować o Kredyt Unia+. Unijne dotacje przekazywane są najczęściej dopiero po sfinalizowaniu projektu, a BNP Paribas oferuje klientom wsparcie już na początku inwestycji, przy udziale własnym na poziomie min. 10 proc. całkowitych kosztów. Kredyt obecnie udzielany jest bez prowizji, a czas spłaty to maksymalnie 15 lat.

Kredyt Rzeczówka Light może być przeznaczony podobnie jak Agro Ekspres na zakup środków do produkcji rolnej. W tym przypadku Bank nie wymaga od rolników zabezpieczeń a okres kredytowania to maksymalnie 12 miesięcy. Decydując się na kredyt do końca maja br., marża wyniesie 0 proc.

W ramach aktualnej promocji, BNP Paribas oferuje również kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów rzeczowych, koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie po wystąpieniu szkód wyrządzonych przez warunki atmosferyczne tzw. Kredyt „Klęskowy”. Dzięki wsparciu ze strony ARiMR, która płaci część należnych odsetek, oprocentowanie po stronie klienta jest szczególnie atrakcyjne. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,5 proc.

Dodatkowo, dzięki współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions, Bank proponuje klientom także promocyjne warunki dla wybranych produktów leasingowych.

Klienci zainteresowani promocyjną ofertą Banku BNP Paribas mogą wnioskować o przyznanie wybranego kredytu bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie. Oprócz prowadzenia działalności rolniczej, warunkiem jest posiadanie rachunku bieżącego w BNP Paribas. Rolnicy, którzy go nie posiadają, do końca trwania promocji mogą skorzystać ze specjalnych warunków otwarcia i prowadzenia takiego rachunku. Szczegóły promocji w oddziałach Banku BNP Paribas i na stronie banku.