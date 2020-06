Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji leczniczej. Test jest refundowany przez NFZ. Podstawą do jego wykonania jest elektroniczne zlecenie wystawione przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, do którego rolnik został zakwalifikowany.

Jednostka organizacyjna KRUS informuje rolnika o najbliższym punkcie pobrań, gdzie może zostać przeprowadzony test. Wynik przeprowadzonego testu jest udostępniany bezpośrednio Centrom Rehabilitacji Rolników KRUS, które za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Kasy powiadamiają rolnika o zakwalifikowaniu go lub nie na turnus rehabilitacyjny.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta, kontynuowana jest dotychczasowa procedura kierowania na rehabilitację leczniczą.