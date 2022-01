Czy KRUS może zdalnie obsługiwać rolników?

Wydaje się to mocno wątpliwe. Kontrola NIK pokazała, że na przeszkodzie stoją nie tylko braki systemowe, ale już nawet sam niedostatek sprzętu.

Kontrolę NIK "Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii" przeprowadzono w 40 wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym w pięciu regionalnych oddziałach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań i Opole). Trwała od 15 lutego do 23 czerwca 2021 r.

Wszystkie oddziały KRUS otrzymały ocenę opisową, co stanowi etap przejściowy między stosowaną przez NIK oceną pozytywną a negatywną.

NIK zleciła wszystkim kontrolowanym oddziałom KRUS opracowanie procedury wewnętrznej w zakresie pracy zdalnej i wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania wykonanych zdalnie czynności.

Jak z tego wynika, wszystkie oddziały są dopiero na początku drogi do zdalnej obsługi klientów. Wejście na nią warunkuje oczywiście posiadanie laptopów. Niedostateczne wyposażenie w sprzęt komputerowy i niepodjęcie skutecznych działań w zakresie doposażenia w sprzęt komputerowy stwierdzono we wszystkich kontrolowanych oddziałach.

I tak dla przykładu: w Oddziale KRUS w Poznaniu posiadano 10 laptopów na około 100 pracowników z siedziby Oddziału. Jedynie dwóm spośród 50 pracowników pracujących zdalnie zapewniono sprzęt służbowy, który nie miał jednak dostępu do systemów dziedzinowych oraz baz danych z danymi klientów KRUS i służył jedynie do obsługi poczty elektronicznej. W oddziale KRUS w Łodzi wszyscy analizowani pracownicy (50) korzystali z zasobów prywatnych. W oddziale KRUS w Koszalinie tylko dwóch pracowników (na 50 poddanych analizie) pracowało zdalnie na służbowych laptopach, pozostali pracowali z wykorzystaniem komputerów prywatnych i w większości (60%) telefonów prywatnych.

Mimo to praca zdalna była zlecana. W trakcie dwóch pierwszych fal epidemii COVID-19 skontrolowane oddziały KRUS zorganizowały pracę zdalną dla średnio 84% pracowników. O połowę mniej pracowników pracowało zdalnie w marcu 2021 r. w trakcie trzeciej fali epidemii.

„Pracownicy wykonywali zadania wspomagające i dodatkowe oraz samokształcili się. Brak sprzętu kierowanym na pracę zdalną pracownikom uniemożliwiał bowiem realizację zadań kluczowych przypisanych jednostkom” – podaje NIK.

KRUS nie jest wyjątkiem: chociażby skontrolowane jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (urzędy miast, powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej) nie były z reguły przygotowane do zdalnego realizowania zadań – podaje NIK.

Zamknąć?

NIK oceniła, że w momencie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 i wybuchu jej pierwszej fali 90 proc. podmiotów było nieprzygotowanych lub nie w pełni przygotowanych do zorganizowania pracownikom pracy zdalnej. Rok po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19 przygotowanie podmiotów pozwalało na zorganizowanie pracy zdalnej 22% z 11,5 tys. pracowników i nieznacznie wzrosło od marca 2020 r. (o 8 punktów procentowych) – podaje NIK.

W tym stanie rzeczy m.in. wprowadzenie wymogu polecania pracy zdalnej jedynie pracownikom posiadającym możliwości do jej wykonywania wpłynęło na spadek liczby pracujących zdalnie (z 65 proc. wszystkich pracujących w skontrolowanych jednostkach w trakcie pierwszej fali epidemii - do 29 proc. w marcu 2021).

„Zdaniem NIK, podmioty wykonujące zadania publiczne nie są przygotowane na wypadek wprowadzenia ponownego nakazu pracy zdalnej, tak aby miał on faktyczne odzwierciedlenie w działaniach podmiotów sektora publicznego. Same nie mają też wystarczających instrumentów (m.in. z uwagi na zależność realizowanych planów finansowych od jednostek nadrzędnych), aby dokonać niezbędnych zmian w zakresie transformacji cyfrowej” – podaje izba i wskazuje, że doregulowanie pracy zdalnej w przepisach i wprowadzenie dedykowanego programu transformacji cyfrowej uwzględniającego podmioty publiczne jest wskazane, zwłaszcza w kontekście możliwych do wystąpienia przyszłych kryzysów.