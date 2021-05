Czy można ubezpieczyć grykę od wylegania?

Coraz powszechniejszy trend zdrowego odżywiania powoduje, że kasza gryczana, szczególnie ta niepalona, święci triumfy na stołach. Nic więc dziwnego, że rolnicy coraz chętniej inwestują w jej uprawę. Chcą ją też ubezpieczyć, ale – jak się okazuje - mają z tym pewien problem

Odpowiedź na pytanie: jak ubezpieczyć straty w gryce wydaje się prosta: wykupić polisę. Tak też chciał zrobić pewien rolnik z Podlasia. Wybrał polisę firmy Concordia, gdzie takie ubezpieczenie zostało mu zaoferowane. Ale, że ma w zwyczaju uważnie czytać umowy przed ich podpisaniem, doczytał się, że owszem oferta ubezpieczenia zawiera wpis dotyczący ubezpieczenia gryki od strat, ale też zawiera – dużo niżej – wpis, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za wyleganie gryki.

Uznał, że Concordia wprowadza tego typu zapisami rolników w błąd i za pośrednictwem lokalnego samorządu rolniczego poprosił o interwencję w tej sprawie.

Rolnik – Pan Michał (imię zmienione – przyp. redakcji) – przeczytał wyjaśnienia Concordii w tej sprawie na farmer.pl oraz utrzymane w podobnym duchu pismo-odpowiedź towarzystwa skierowane bezpośrednio do Zarządu KRIR i, mówiąc oględnie, bardzo się zdziwił tym tłumaczeniem.

Postanowił kolejny raz zwrócić uwagę redakcji farmer.pl na ewidentne – jego zdaniem - nieścisłości w przedstawionej mu ofercie ubezpieczeniowej, w części dotyczącej gryki i poprosić o interwencję w tej kwestii.

- Mam wykształcenie rolnicze i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że gryka nie jest zbożem. Ale Concordia sama klasyfikuje w polisie grykę jako zboże jare. Ubezpiecza, pobierając składkę ode mnie i jednocześnie dopłatę ze strony państwa i oferuje pokrycie strat w przypadku wylegania zbóż, zaliczając do nich grykę, a jednocześnie wyłącza ją z tego ubezpieczenia – tłumacząc, ale już w zupełnie innych pismach, a nie w polisie, że gryka nie ulega wyleganiu. Otóż ulega wyleganiu – twierdzi Pan Michał.

- Taką sytuację miałem w ubiegłym roku, kiedy bardzo silny wiatr i deszcz skutecznie położył mi grykę i miałem duży problem z jej zbiorem. Dlatego chciałem ubezpieczyć się w tym roku – ale widzę, że robi się ze mnie niedouczonego pseudorolnika – dodał.

- Dlatego pytam po raz kolejny, dlaczego ja i inni rolnicy jesteśmy wprowadzani w błąd? Dlaczego Concordia wpisuje grykę, jako zboże jare do tabelki w ofercie ubezpieczenia, skoro gryka nie jest zbożem, wprowadzając tym samy wrażenie że ubezpieczacie tę uprawę na takich samych warunkach jak zboże? Dlaczego ubezpiecza uprawy od skutków huraganu i deszczu nawalnego - czego następstwem jest wyleganie, ale nie odpowiada za to wyleganie w przypadku gryki? Dlaczego w różnych pismach zapewnia, że „…producent gryki, który zdecyduje się na zakup polisy w Concordii, otrzymuje pełną ochronę swojej uprawy od gradu, huraganu i deszczu nawalnego”, tymczasem w przypadku wylęgnięcia na skutek zgięcia itp. żadnego odszkodowania nie dostanie – bo tak to czarno na białym jest w polisie i tylko ten dokument mnie formalnie obowiązuje – towarzystwo nie odpowiada za wyleganie w uprawie gryki – zwrócił się do redakcji farmer.pl rolnik z Podlasia.

O wyjaśnienie poruszonych kwestii po raz kolejny poprosiliśmy przedstawicieli Concordia: Krzysztofa Mrówkę, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia i Bernarda Mycielskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia.

Złomy łodyg gryki, fot. Concordia

Złomy i sięcia nasion gryki, fot. Concordia

- Ubezpieczenie upraw obejmuje ochronę od zjawisk pogodowych, które są nieprzewidywalne i niezależne od rolników. W przypadku gryki możliwe jest ubezpieczenie jej od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, które mogą spowodować straty w plonie - wyjaśnia Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych.

- Pochylenie gryki bez widocznych złamań i zgięć nie powoduje strat w plonie, bo nie dochodzi do przerwania wiązek przewodzących, które są odpowiedzialne za transport składników pokarmowych z korzeni do nasion (jak widać na zdjęciach poniżej). Straty w plonie mogą natomiast powodować takie symptomy jak: pęknięcia, zgięcia lub złamania pędów. Jeżeli zatem w skutek działania gradu, huraganu, czy deszczu nawalnego, dojdzie do pochylenia łanu gryki z widocznymi symptomami opisanymi powyżej, wówczas zostaną one uwzględnione w ocenie strat wpływających na ostateczny ubytek w plonie - dodaje Bernard Mycielski, Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód.

- Warto dodać, że odszkodowanie wypłacane jest wówczas, gdy straty w plonie przekroczą, określoną w umowie franszyzę integralną – wynoszącą 8% lub 10% sumy ubezpieczenia w zależności od zawartej umowy. Rolnik sam wybiera wysokość franszyzy integralnej, gdyż ma ona wpływ na wysokość składki - informuje dyr. Mrówka.

Zgięcia na skutek położenia gryki, fot. Concordia

Bernard Mycielski zaznacza, że w Concordii Polska każde zgłoszenie szkody jest analizowane indywidualnie i szacowane przez doświadczonych rzeczoznawców. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody rzeczoznawca wraz z klientem uzgadniają termin oględzin na polu. Podczas wizyty rzeczoznawcy ustalają fazę rozwojową rośliny na dzień szkody i badają wszelkie symptomy, które są widoczne na roślinach, czyli złamania, zgięcia, oderwania, wyrwania z naturalnego podłoża, wybicia ziaren.

Zgięcia na skutek położenia gryki, fot. Concordia

- W zależności od rodzaju ryzyka rzeczoznawcy sprawdzają również inne elementy świadczące o wystąpieniu danej szkody, np. w deszczu nawalnym, czy wystąpiła erozja wodna, czy nastąpiło wypłukanie lub przeniesienie roślin lub nasion przez spływającą wodę, czy nastąpiło zamulenie roślin. Po stwierdzeniu przez rzeczoznawców, że symptomy wskazują na to, że szkoda powstała np. w wyniku nawalnego charakteru deszczu, przystępujemy do wyliczenia konkretnej straty na uszkodzonym areale (na polu lub jego części) - podkreśla Bernard Mycielski.

- W minionym roku zlikwidowaliśmy 33 tysiące szkód, a otrzymaliśmy tylko 2% tej liczby reklamacji - dodaje

Pochylenie łanu bez symptomów szkody, fot. Concordia

- Co warte podkreślenia to fakt, że Concordia jako pierwsza na rynku i nadal jedna z nielicznych obejmuje ochroną również wylegnięcia w uprawie zbóż. Jako jedyni dajemy również rolnikom możliwość rozszerzenia zakresu o zastoiska wodne wskutek działania deszczu nawalnego w ramach rozszerzenia o specjalnie skonstruowaną w tym celu klauzulę szczególną. Każdego roku konstruujemy nasza ofertę w taki sposób, aby była kompleksowa i zabezpieczała interesy rolników, od najczęściej występujących zagrożeń - informuje dyr. Mrówka.

Pochylenie łanu bez symptomów wpływajacych na stratę, fot. Concordia

Podsumowując - wymienia dyr. Mrówka - w uprawie gryki odpowiadamy za wymienione poniżej symptomy, które mają wpływ na straty w plonie:

• Grad - złamania, zgięcia pęknięcia, wybicia, obtłuczenia, rozcięcia i przecięcia,

• Huragan - wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, naderwania, oderwania, pęknięcia lub zgięcia, wywiania,

• Deszcz nawalny - erozja wodna powodująca wyrwania roślin lub nasion z naturalnego podłoża, lub ich wypłukanie wraz z wierzchniej warstwy gleby, zamulenie roślin lub nasion z zaskorupieniem utrudniające lub uniemożliwiające wschody, a w roślinach lub ich częściach złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania i oderwania.

- Wyłączenie odpowiedzialności za wyleganie w innych roślinach uprawnych niż zboża, w tym gryki jest ogólnie stosowaną praktyką rynkową - zaznacza dyr. Mrówka.

Przedstawiciele towarzystwa ubezpieczeniowego przyznali jednak w rozmowie z dziennikarką farmer.pl - że aktualne umiejscowienie gryki w systemie sprzedażowym w zbożach jarych może być niefortunne i w pewnym sensie wprowadzać zamieszanie. Z tego też powodu, by jasno informować rolników, już teraz na ofercie polisy dodawana jest informacja dotycząca gryki. Natomiast w kolejnym roku Concordia Polska planuje wprowadzić takie zmiany w polisie, które by nie będą budziły już żadnych wątpliwości, a producent gryki, który zdecyduje się na zakup polisy w Concordii, będzie miał 100% pewność, że otrzymuje pełną ochronę swojej uprawy od gradu, huraganu i deszczu nawalnego.