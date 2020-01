Czy wystarczy zarejestrować związek, aby być przedstawicielem rolników?

Jak się okazuje – w zupełności, sama rejestracja związku wystarczy nawet do zasiadania w Radzie Rolników KRUS. Nie liczy się status, a statut.

Brak uregulowania kwestii dotyczących związków rolniczych okazuje się być znaczący nawet dla działalności KRUS.

Decyzja ministra o powołaniu 20 grudnia Rady Rolników KRUS została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Jak twierdzi Władysław Serafin, prezes KZRKiOR, 4 członków rady zostało powołanych nieprawidłowo i reprezentują oni „stowarzyszenie stowarzyszeń” i związek nie mający charakteru ogólnopolskiego.

- O formie istnienia organizacji uprawnionej decyduje postanowienie sądu o wpisie do KRS jako stowarzyszenia, organizacji społeczno-zawodowej rolników albo związku zawodowego rolników - mówi prezes Serafin. – Z punktu widzenia prawnego stowarzyszenie nie może reprezentować rolników, tylko swoich członków, a więc osoby prawne. Stowarzyszenie podlega kontroli administracyjnej organu właściwego ze względu na siedzibę organizacji.

Zapytaliśmy w MRiRW, jakimi kryteriami kieruje się minister rolnictwa, powołując Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jak potwierdzany jest wymóg ogólnokrajowego zakresu działania zgłaszających kandydatów związków i organizacji. Jak zapewnia ministerstwo, działa zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r., poz. 299 z późn. zm.). Jak przypomniano, „Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Radę Rolników, składającą się z 25 członków, powołuje na 3-letnią kadencję Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych. W chwili rozpoczęcia kadencji Rady co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołuje członków Rady Rolników kierując się ww. ustawowymi kryteriami.”

A jak je weryfikuje? Otóż: „Weryfikacja formalna wniosku, w części dotyczącej spełnienia wymogu ogólnokrajowego zakresu działania podmiotu zgłaszającego, przebiega w oparciu o analizę statutu danego podmiotu” – podaje MRiRW. Zatem wystarczy zgłosić wniosek rejestrowy i zapisać w statucie związku, że związek będzie działał na terenie całego kraju – i już zyskuje się miano reprezentanta rolników. Można też zasiadać w Radzie Rolników KRUS.

Zyskuje się tym samym możliwość pobierania wynagrodzeń – od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (w 2018 r. wyniosło 4 585,03 zł) dla przewodniczącego do 0,15 przeciętnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu dla członków.

Ale to przecież jeszcze nic – będąc w Radzie Rolników ma się też prawo kontroli KRUS, opiniowania sprawozdania z działalności Kasy i funduszu składkowego, a także współpracy z prezesem i ministrem odnośnie np. do zatwierdzania wysokości zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień choroby) albo finansowania ze składek rolników organizowania kolonii dla dzieci (niezgodne z prawem, co dawno stwierdziła NIK).

Kogo więc wybrał minister do tak odpowiedzialnej roli? Spośród 56 kandydatur na członków tej Rady, zgłoszonych przez 19 podmiotów, w radzie znalazło się 25 osób z 10 podmiotów: sześciu przedstawicieli ma KRIR, pięciu NSZZRI „Solidarność”, 3 jest ze Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 2 ze Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 2 z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 2 ze Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 1 z OPZZRI, 1 reprezentanta ma Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska, 1 jest z Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa „Wyzwolenie” i 2 pochodzi z Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP.

Tym samym dopisano kolejny rozdział do historii funkcjonowania reprezentacji rolników w naszym kraju.

