Rolnicy wciąż kierują do redakcji farmer.pl pytanie, czy za 2022 będzie wypłacane tzw. suszowe? No cóż. Wychodzi na to, że mimo wcześniejszych zapewnień ze strony wicepremiera Kowalczyka - "suszowego" za 2022 r. nie będzie. Rolnicy będą szykować pozwy o nierówne traktowanie?

- Proszę o zadanie pytania do Ministerstwa Rolnictwa, czy za 2022 będzie wypłacane tzw. suszowe? Wielu rolników w moim regionie w woj. zachodniopomorskim poniosło straty w 2022 na poziomie ok. 30% a nawet więcej - napisał do redakcji farmer.pl Pan Ireneusz.

Zapytaliśmy. Podskórnie, niestety, spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi, jak poniżej...

- MRiRW uprzejmie informuje - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW - że zgodnie z przepisami, producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się o:

preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek; zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody; udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

- Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis - zaznacza też w odpowiedzi radca resortu rolnictwa.

A miało być inaczej...

Jak pamiętamy, w ub. roku o specjalną pomoc finansową związaną m.in. z klęską suszy, mogły się ubiegać jedynie rodziny rolnicze. Co oczywiście wzbudziło ogromne poruszenie w środowisku rolniczym, łącznie z zarzutami o niekonstytucyjność tego typu działań.

- W mojej ocenie jest to dyskryminacja obywatela ze względu na stan cywilny. To działanie resortu rolnictwa narusza art 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - napisała do redakcji Pani Karolina.

Pod koniec października wicepremier Henryk Kowalczyk w wywiadzie dla farmer.pl powiedział: "Pomoc klęskowa powinna być, zgodnie z przepisami, wypłacana w ramach limitu de minimis, ale ten Polska już w tym roku wykorzystała. Dlatego w tym roku przeznaczono na pomoc klęskową pieniądze z puli socjalnej. W przyszłym, już w ramach nowego limitu de minimis pomoc ta będzie korygowana i uzupełniania tym rolnikom, którzy jej nie otrzymali albo otrzymali w dużo mniejszym zakresie, niż by oczekiwali."

Podczas konferencji prasowej, podsumowującej 2022 r. w rolnictwie, na konkretne pytanie dziennikarki farmer.pl o to, kiedy będzie udzielona pomoc po suszy dla gospodarstw rolnych, poza wówczas udzieloną "dla rodzin" wicepremier zapowiedział już tylko rozważenie w najbliższym czasie takiej pomocy.

Dziś już wiemy, że na żadne "suszowe" za 2022 r. gospodarze nie mają co liczyć.

Rolnicy będą teraz szykować pozwy o nierówne traktowanie?

Trzeba się (było) ubezpieczać

Zgodnie z powiedzeniem: Umiesz liczyć? Licz na siebie... może warto jednak po prostu ubezpieczyć się od ryzyka suszy? Możliwości są.

Np. klienci Generali Agro, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2022 roku, do 20 marca mogą ubezpieczyć je także od suszy. Ubezpieczenie to jest objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości do 65%.

Rolnik może ubezpieczyć od suszy zboża ozime, które znajdują się na polisie w Generali Agro z sezonu jesień 2022. Dodatkowym warunkiem objęcia upraw ochroną od tego ryzyka jest, aby na każdym ubezpieczonym polu przynajmniej jedna działka była określona z Geoportalem a na polisie przynajmniej 1 pole miało nie mniej niż 5 ha.

- Chcemy wspierać naszych stałych klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach, stad nasza oferta skierowana jest właśnie do nich – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

W ubezpieczeniu suszy występuje franszyza redukcyjna w wysokości 25% sumy ubezpieczenia. Wynika ona wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W praktyce oznacza to zmniejszenie każdego odszkodowania o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu.

- Warto dodać, że sam proces zawierania umów przez agenta jest bardzo prosty. Wystarczy wyszukać polisę z sezonu jesiennego i kliknąć przycisk „Wykup suszę”, a system automatycznie wystawi ofertę. Jeżeli zaoferowanie ubezpieczenia suszy nie będzie możliwe, agent otrzyma komunikat z podaniem przyczyny – dodaje dyrektor Mrówka.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy będzie dostępne w ofercie Generali Agro do 20 marca lub do wyczerpania limitów.